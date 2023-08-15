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الرياضي

«نيمار هلالي»

«نيمار هلالي»
15 أغسطس 2023 21:26

الرياض (رويترز)
أعلن الهلال السعودي تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار قادماً من باريس سان جيرمان بطل فرنسا، وقال الهلال على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم «تويتر»: «نيمار هلالي»، وأضاف بـ«البرتغالية»، دون الكشف عن تفاصيل «موهبة رائعة لفتت انتباه الجميع».
وخرج نيمار من حسابات لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، ولم يشارك في التعادل المخيب من دون أهداف مع لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي، وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي اتفق مع المهاجم البالغ عمره 31 عاماً على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين.
وودع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان النجم البرازيلي نيمار، وقال في بيان نشره النادي عبر موقعه «دائماً ما يكون من الصعب وداع لاعب رائع مثل نيمار، أحد أفضل اللاعبين في العالم. لن أنسى أبدا اليوم الذي انضم فيه إلى باريس سان جيرمان وما قدمه لنادينا ومشروعنا على مدار آخر ست سنوات».
وأضاف الخليفي «سيظل نيمار جزءاً كبيراً من تاريخنا. أود أن أشكر نيمار وعائلته. نتمنى لنيمار كل التوفيق في المستقبل ومغامرته المقبلة».
ومنذ عودة البرتغالي جورجي جيسوس لتدريب الهلال هذا الصيف، تحدث المدرب المخضرم عن حاجة الفريق إلى مهاجمين، ورغم التعاقد مع البرازيلي مالكوم، ظهرت المشاكل الهجومية للفريق حين فشل في استغلال النقص العددي أمام النصر في نهائي البطولة العربية للأندية ليفرط في تقدمه ويخسر 2-1 بعد وقت إضافي.
وأصبح الدوري السعودي جاذباً للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وانضم كريم بنزيمة ونجولو كانتي إلى الاتحاد بطل الدوري، كما تعاقد غريمه الأهلي مع روبرتو فيرمينو ورياض محرز بجانب انضمام سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز إلى الهلال.
وغاب نيمار، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (243 مليون دولار)، عن التعادل المخيب بدون أهداف مع لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي بسبب عدوى فيروسية.
ووقع نيمار عقداً للبقاء في العاصمة الفرنسية حتى 2025 وسجل 118 هدفا في 173 مباراة، وتوج بالعديد من الألقاب بينها خمسة للدوري المحلي. لكنه لم يعد لاعباً بارزاً في تشكيلة المدرب الجديد لويس إنريكي. 
وحصد الهلال، أكثر الأندية نجاحاً في السعودية وآسيا، 66 لقباً ويحمل الرقم القياسي للفوز بلقب الدوري المحلي والآسيوي برصيد 18 وأربعة ألقاب على الترتيب. 

 

 

 

 

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