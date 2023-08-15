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الرياضي

سعود بن صقر يستقبل إنييستا لاعب نادي الإمارات

سعود بن صقر يستقبل إنييستا لاعب نادي الإمارات
15 أغسطس 2023 18:19


رأس الخيمة (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، نجم الكرة الإسبانية أندريس إنييستا، الذي انضم حديثاً إلى نادي الإمارات في رأس الخيمة.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، باللاعب الذي سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع نادي برشلونة، وكأس العالم مع المنتخب الإسباني، وبأفراد أسرته، وذلك بحضور يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات.
وتبادل سموه مع اللاعب الأحاديث الودية حول مسيرته الرياضية والإنجازات التي حققها طوال مشواره الكروي.. وتمنى له التوفيق والنجاح مع نادي الإمارات، ومواصلة مسيرته الاحترافية الملهمة، في عالم كرة القدم.

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وأكد سموه أهمية استقطاب اللاعبين البارزين والخبرات المتميزة للاستفادة منها في تطوير منظومة العمل الرياضي في الإمارة وإلهام الجيل القادم من الرياضيين.
من جانبه أعرب أندريس إنييستا، عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، معبراً عن سعادته بالانضمام إلى نادي الإمارات، ورغبته في مساعدة الفريق على تقديم أداء مميز، وأشاد بما توفره الإمارة من مقومات وخيارات متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، وهي أمور مهمة لمساعدته على مواصلة مسيرته الاحترافية.

 

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انيستاأفضل لاعب في أوروبا
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