مباريات العين في استاد هزاع بن زايد تتحول إلى «كرنفالات»

العين (الاتحاد)

بناءً على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، أعلن نادي العين عن حزمة من المبادرات النوعية والجوائز القيمة والفعاليات المجتمعية والثقافية، تقديراً للدور المهم الذي ظلت تضطلع به الأمة العيناوية على مر التاريخ، فضلاً عن تسجيل جمهور العين لأعلى معدلات حضور جماهيري في الموسم الماضي، بالإضافة إلى التواجد الحاشد لمساندة الفريق في مواجهاته الودية قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد.

ويسعى نادي العين إلى تحويل جميع مباريات «الزعيم» في دار الزين، والتي يشهدها استاد هزاع بن زايد إلى كرنفالات احتفالية بالجماهير العيناوية من خلال تلك المبادرات النوعية، وذلك لأن جمهور العين دائماً ما يؤكد أنه «النجم الأول» في كل موسم من خلال المبادرات الاستثنائية والحضور الحاشد والدعم اللافت والمساندة القوية للفريق.

وحرص مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، على وضع آلية مثالية في الموسم الكروي الجديد 2023-2024، لتعزيز الخدمات المقدمة للجماهير العيناوية، والتي تتضمن مبادرات مجتمعية وفعاليات ثقافية لمحبي النادي وأهل العين، والتي تتناسب مع كافة فئات المجتمع وتهدف إلى اكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، بالإضافة إلى مسابقات خاصة بتعزيز رصيد المعلومات لدى مشجعي النادي ومحبي مدينة العين، وذلك تقديراً للدور المهم والتأثير الإيجابي للأمة العيناوية في دعم مسيرة «الزعيم».

وكشف نادي العين عن الجوائز القيمة التي خصصها للجماهير في الموسم الجديد، بداية بـ«4 سيارات نيسان باترول»، يتم السحب على كل سيارة بعد ثلاث مباريات يشهدها استاد هزاع بن زايد، وذلك وفقاً لآلية واضحة، تمنح الأولوية للأكثر حضوراً للمباريات التي يستضيفها أفخم وأجمل ملعب كرة قدم بالعالم.

وفعَّل «العيناوية»، وسماً جاء تحت عنوان #شارة_الجمهور_العيناوي ليحظى «الهاشتاق» بتفاعل لافت من محبي نادي العين على موقع التواصل الاجتماعي «إكس بلو» تويتر سابقاً، ليصبح «ترنداً» بالدولة.

كما أعلنت حسابات النادي الرسمية على شبكة الإنترنت، عن سحوبات للجماهير في جميع المباريات التي يستضيفها إستاد هزاع بن زايد، عبارة عن جوائز مالية وهواتف ذكية ومقتنيات قيمة وتذاكر سفر، بالإضافة لمنتجات النادي بالمتجر الرسمي من ساعات وهدايا ثمينة.

وكذلك تم الإعلان عبر منصات النادي عن مزايا خاصة وجوائز رائعة للعائلات والنساء والأطفال وأعضاء بطاقة عيناوي تتضمن الدخول في السحب إلى جانب تخصيص 26 حقيبة نسائية فاخرة تحمل شعارات أكبر العلامات التجارية العالمية وهدايا نقدية وعينية وتذاكر سفر.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، أن توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، تعكس مدى اهتمام وتقدير سموه للدور المهم الذي ظل يقوم به جمهور نادي العين، الذي يعتبر اللاعب رقم واحد في منظومة الفريق.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار: الرعاة الرسميون للنادي شركاء أساسيون في جميع إنجازات «الزعيم»، لذلك يسرنا أن نوجه لهم التحية ونعرب كذلك عن بالغ تقديرنا لتعاونهم مع النادي في تحقيق أهدافه الكبيرة وإسعاد جماهيره الوفية، وهم «بنك أبوظبي الأول» و«إمكان» و«نايكي» و«Sports FC»EA» ومجموعة برجيل الطبية وفلاورد وساس العقارية وصيدلية العين، ولا يفوتني هنا الإشادة بمبادرة «SAAS» ساس العقارية، التي قدمت أربع جوائز كبرى للجماهير في الموسم الجديد، وهي عبارة عن سيارات باترول، الأمر الذي يؤكد على أهمية دور الشركاء في دعم مبادرات النادي والمساهمة في تحقيق أهدافه على كافة الأصعدة.

ولم تقتصر ردود الأفعال الإيجابية ومشاعر الفرحة والبهجة والسعادة على الجماهير العيناوية فحسب، بل امتدت لتصل نجوم «الزعيم»، الذين بدورهم تفاعلوا مع تلك المبادرات النوعية، حيث أكد الهولندي ألفريد شرودر، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن المفاجآت التي أعدها النادي للجماهير في كافة المباريات، من المؤشرات الإيجابية التي تبعث على الفخر والاعتزاز وتمنح الجميع الشعور الصادق بالسعادة بسبب الانتماء لهذا النادي الكبير.

وقال: شخصياً لست مستغرباً مما أشاهده في كل يوم بالعين المدينة والنادي الذي يحمل اسم واحدة من أجمل المدن بالعالم، لأنني أعرف بأن العين هو أول من طبق الاحتراف عملياً بناءً على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الأمر الذي يستحق الشكر والتقدير بكل تأكيد».

وثمن نجوم «الزعيم» الرعاية السامية والدعم اللا محدود الذي ظل يحظى به النادي على كافة الصعد من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.

كما أكد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين على أهمية ترجمة كلمات الشكر والامتنان والتقدير لمؤسس استراتيجية النجاح والداعم الأول للنادي واللاعبين والجماهير، عملياً في الميدان من خلال إظهار روح الانتصار في جميع المباريات حتى يتمكنوا من تحقيق أهداف النادي وإسعاد الأمة العيناوية الوفية.