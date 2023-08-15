العنبري يُجهز «النسور» لمواجهة «الإعصار»

فيصل النقبي (خورفكان)

وضع عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان اللمسات الأخيرة على تشكيلة «النسور» الأساسية، وطريقة اللعب، للقاء الأول للفريق في «دوري أدنوك للمحترفين»، المقرر أمام حتا.

ورغم نقص قائمة أجانب الفريق، التي تضم 3 لغاية الآن وهم بيدرو كاسترو ولورينسي رودريجيز وتياجو ليونسو، إلا أن المدرب سيستعين بمجموعة من المقيمين الذين تم التعاقد معهم مؤخراً لدعم الفريق، والاعتماد على العناصر الرئيسية التي تم التجديد معها منذ الموسم الماضي، وخاصة على صعيد الحراسة والدفاع وبعض مراكز الوسط.

وكان الفريق قد اختتم مبارياته الودية بلقاء أخير أمام العين انتهى لمصلحة «الزعيم» 2-0، وخاض معسكراً خارجياً في جمهورية مصر العربية، لعب خلاله أربع مباريات ودية مختلفة للتجهيز لهذا الموسم.