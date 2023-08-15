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الرياضي

24 لاعباً يمثلون الإمارات في «غرب آسيا للأجسام»

24 لاعباً يمثلون الإمارات في «غرب آسيا للأجسام»
15 أغسطس 2023 15:00

دبي (الاتحاد) 
تغادر ظهر غدٍ «الأربعاء»، بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام إلى البحرين، وذلك للمشاركة في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك، والتي ينظمها الاتحادان الآسيوي والبحريني لبناء الأجسام خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس الحالي.
ويترأس البعثة أحمد محمد جوهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، وتضم 24 لاعباً، إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب زويد سالمين الزعابي ومساعده سلمان عجيل، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني، والحكم الدولي محمد سالم عيسى.
وتهدف المشاركة التي تندرج ضمن الخطة الفنية للاتحاد إلى تعزيز رصيد الإمارات من الإنجازات الرياضية والوقوف على جاهزية اللاعبين، تمهيداً للمشاركة في بطولتي آسيا والعالم المقبلتين.
وتقدم أحمد جوهر رئيس البعثة بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي وأعضاء مجلس الإدارة للدعم والرعاية والتوجيهات، التي مهدت لتأمين المشاركة بشكل إيجابي وتوفير كل سبل الاستعداد الفني والبدني والجسماني لجميع اللاعبين، مبيناً أن الهدف من المشاركة هو نيل أكبر عدد من الميداليات واستعادة صدارة أبطال غرب آسيا.
وقال زويد سالمين الزعابي مدرب المنتخب: متفائلون لتحقيق أفضل النتائج في البطولة على الرغم من كونها ستشهد مشاركة نخبة من أفضل لاعبي آسيا ضمن الرقعة الجغرافية لمنطقة غرب آسيا، لكن لاعبي المنتخب استعدوا أيضاً بشكل طيب للمنافسة في جميع الأوزان، مقدماً الشكر إلى جميع الصالات والأندية الرياضية التي ساهمت بتجهيز لاعبي المنتخب للمهمة المقبلة.

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