الطائرة واليد «الشرقاوية» تدشن معسكر صربيا

الشارقة (الاتحاد)

وصلت إلى صربيا بعثة لاعبي كرة اليد وكرة الطائرة من أندية الشارقة، لإقامة معسكر تحضيري خلال الفترة من 14 إلى 25 أغسطس الجاري، ضمن خطة مجلس الشارقة الرياضي للارتقاء بمهارات وإمكانات اللاعبين وتوفير فرص الاحتكاك مع المدارس الأجنبية في اللعبتين.

وانطلقت التحضيرات اليوم، ويتضمن المعسكر تدريبات يومية وحصص معايشة مع لاعبين من أوروبا.

وتضم قائمة لاعبي اليد 20 لاعباً من أندية الشارقة واتحاد كلباء والمدام والبطائح وخورفكان ودبا الحصن، وهم: سعود عبدالله كرة الطاهر، عبدالرحمن أحمد البلوشي، عبدالله علي العبيدلي، حمد عباس الجسمي، محمد جاسم آل علي، زايد علي القصاب، عمر يوسف آل علي، بطي سلمان العشر، أحمد فهد حسن، خليفة جمعة المطروشي، سلطان سالم الكتبي، عبدالرحمن حميد الربعاني، مطر سيف الطنيجي، حمد عدنان الشويهي، حمد حمود اليماحي، علي عبدالله الحمادي، هزاع عيسى حسين، محمد علي الكندي، راشد سعيد الصريدي، وخليفة حميد الحمادي.

أما قائمة بعثة الطائرة، فتضم 16 لاعباً من فئات الأشبال والناشئين من أندية البطائح ومليحة والذيد وخورفكان واتحاد كلباء والمدام، هم: محمد مطر الكتبي، محمد خالد المهيري، سلطان محمد المرزوقي، عبدالله عبد الرحمن الحوسني، سيف أحمد الكتبي، عبدالله سلطان الكتبي، حسين محمد الحمادي، زايد هاني النقبي، صقر محمد الحمادي، فيصل سلطان الدرمكي، حمد خالد النقبي، محمد جاسم البلوشي، محمد سلطان عبد الله، عبيد علي الباروت، خليفة عبد الله الكعبي، وعلي محمد الياسي.

