الجزيرة يواجه الكويت في افتتاح «عربية اليد»

رضا سليم (دبي)

يدشن فريق الجزيرة اليوم، مشواره في البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة اليد في نسختها الـ 38، والمؤهلة لكأس العالم للأندية «سوبر جلوب» بالسعودية، والتي يستضيفها نادي الهدى السعودي بالقطيف خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

ويخوض الفريق «الجزراوي» أولى مبارياته أمام الكويت الكويتي بطل آسيا ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم معهما مضر السعودي والبنك الأهلي المصري والحشد العراقي، وتشهد نفس المجموعة مواجهة تجمع بين مضر والحشد، فيما يدشن الزمالك المصري مباريات البطولة أمام وفاق عين التوتة الجزائري ضمن المجموعة الثانية.

ويصطدم الجزيرة بفريق مضر السعودي أحد الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، في الجولة الثانية غداً الخميس، ويحصل على راحة يومي الجمعة والسبت، على أن يعود أمام الحشد العراقي يوم الأحد المقبل، ويختتم مبارياته في الدور الأول أمام البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل.

وينطلق الدور الثاني يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع رابع الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثالث الأولى مع ثاني الثانية، ورابع الأولى مع متصدر المجموعة الثانية، والفائزون يتأهلون للمربع الذهبي للبطولة، فيما يلعب فريقا المركز الخامس في المجموعتين على المركزين التاسع والعاشر في الترتيب النهائي للبطولة، وتقام مباريات نصف النهائي وترتيب المراكز يوم الجمعة 25 أغسطس، فيما تحصل الفرق على راحة لمدة يوم واحد وتختتم البطولة يوم 27 أغسطس بالمباراة النهائية، ويسبقها مباريات الترتيب من الثالث إلى الثامن.

وأكد عوض هويشل اليعقوبي، المشرف على كرة اليد بنادي الجزيرة، أن المشاركة في البطولة لها أهداف متعددة كون الفريق يستعد للدخول في الموسم المحلي ومثل هذه البطولات فيها احتكاك قوي للاعبين في ظل وجود عدد كبير من كوكبة اللاعبين المحترفين والمحليين، وأن البطولة ستكون فرصة للدفع بعدد من اللاعبين الشباب لدمجهم مع الفريق الأول وإكسابهم الخبرة خاصة أن الفريق يقوم بتجديد الدماء.

وأضاف: «بالطبع الجزيرة سيلعب المباريات مع كل الفرق من أجل الفوز وتحقيق نتائج جيدة لممثل كرة اليد الإماراتية في المحفل العربي، وإن كانت المجموعتين في غاية الصعوبة، ومواجهة الكويت الكويتي بطل آسيا لن تكون سهلة، والأهم أن جميع اللاعبين يدركون ذلك، ونأمل أن تكون خطوتنا الأولى في البطولة إيجابية».

وأوضح أن الفريق يعتمد على نفس مجموعة اللاعبين السابقة، خاصة المحترفين الكوبي والدانماركي، بجانب نفس مجموعة اللاعبين المواطنين مع الاستعانة بمدرب جديد وهو التونسي كمال هديدر.