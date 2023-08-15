الأربعاء 16 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الجزيرة يواجه الكويت في افتتاح «عربية اليد»

الجزيرة يواجه الكويت في افتتاح «عربية اليد»
16 أغسطس 2023 00:30

رضا سليم (دبي) 
يدشن فريق الجزيرة اليوم، مشواره في البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة اليد في نسختها الـ 38، والمؤهلة لكأس العالم للأندية «سوبر جلوب» بالسعودية، والتي يستضيفها نادي الهدى السعودي بالقطيف خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.
ويخوض الفريق «الجزراوي» أولى مبارياته أمام الكويت الكويتي بطل آسيا ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم معهما مضر السعودي والبنك الأهلي المصري والحشد العراقي، وتشهد نفس المجموعة مواجهة تجمع بين مضر والحشد، فيما يدشن الزمالك المصري مباريات البطولة أمام وفاق عين التوتة الجزائري ضمن المجموعة الثانية.
ويصطدم الجزيرة بفريق مضر السعودي أحد الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، في الجولة الثانية غداً الخميس، ويحصل على راحة يومي الجمعة والسبت، على أن يعود أمام الحشد العراقي يوم الأحد المقبل، ويختتم مبارياته في الدور الأول أمام البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل.
وينطلق الدور الثاني يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع رابع الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثالث الأولى مع ثاني الثانية، ورابع الأولى مع متصدر المجموعة الثانية، والفائزون يتأهلون للمربع الذهبي للبطولة، فيما يلعب فريقا المركز الخامس في المجموعتين على المركزين التاسع والعاشر في الترتيب النهائي للبطولة، وتقام مباريات نصف النهائي وترتيب المراكز يوم الجمعة 25 أغسطس، فيما تحصل الفرق على راحة لمدة يوم واحد وتختتم البطولة يوم 27 أغسطس بالمباراة النهائية، ويسبقها مباريات الترتيب من الثالث إلى الثامن.
وأكد عوض هويشل اليعقوبي، المشرف على كرة اليد بنادي الجزيرة، أن المشاركة في البطولة لها أهداف متعددة كون الفريق يستعد للدخول في الموسم المحلي ومثل هذه البطولات فيها احتكاك قوي للاعبين في ظل وجود عدد كبير من كوكبة اللاعبين المحترفين والمحليين، وأن البطولة ستكون فرصة للدفع بعدد من اللاعبين الشباب لدمجهم مع الفريق الأول وإكسابهم الخبرة خاصة أن الفريق يقوم بتجديد الدماء.
وأضاف: «بالطبع الجزيرة سيلعب المباريات مع كل الفرق من أجل الفوز وتحقيق نتائج جيدة لممثل كرة اليد الإماراتية في المحفل العربي، وإن كانت المجموعتين في غاية الصعوبة، ومواجهة الكويت الكويتي بطل آسيا لن تكون سهلة، والأهم أن جميع اللاعبين يدركون ذلك، ونأمل أن تكون خطوتنا الأولى في البطولة إيجابية».
وأوضح أن الفريق يعتمد على نفس مجموعة اللاعبين السابقة، خاصة المحترفين الكوبي والدانماركي، بجانب نفس مجموعة اللاعبين المواطنين مع الاستعانة بمدرب جديد وهو التونسي كمال هديدر. 

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية» تشارك في «تواصل وتكامل» بالسعودية
«الشؤون الإسلامية» تبحث تعزيز التعاون مع السعودية
الجزيرة
كرة اليد
بطولة الأندية العربية
السعودية
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار
الرياضي
«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار
اليوم 12:15
الأندية تهرب من راموس!
الرياضي
الأندية تهرب من راموس!
اليوم 12:11
«جوهرة مونبلييه» يريد «البلوز»
الرياضي
«جوهرة مونبلييه» يريد «البلوز»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©