مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يدشن «النسخة 29»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق في الخامسة مساء اليوم النسخة 29، من منافسات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، والذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

يقام المهرجان تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ويشارك في المنافسات هذا العام 1650 لاعباً ولاعبة من 68 دولة، وهو رقم قياسي، حيث يعد الأعلى من حيث المشاركة منذ بداية الحدث.

ويضم المهرجان 14 فعالية شطرنجية مختلفة، راعت اللجنة المنظمة فيها المستوى الفني والعمري للمشاركين، واستقطب أكثر من 500 مشارك من خارج الدولة قدموا للمنافسة في بطولات المهرجان.

وتعد بطولة أبوظبي الدولية للأساتذة هي البطولة الرئيسية في المهرجان، ويشارك فيها نخبة من لاعبي الصف الأول في العالم بمجموع 146 لاعباً، منهم 142 لاعباً من خارج الدولة.

ويعد الروسي فلاديسلاف ارتيمييف أبرز الأساتذة المشاركين، وهو المصنف الأول في المهرجان، وسبق وأن توج بقب بطولة أوروبا في الشطرنج وبطولة العالم للشباب مرتين، وكذلك الإسباني ديفيد جوجارور والروسي كسيم ماتلاكوف بطل العالم للشباب السابق، والسلوفيني فلاديمير فيدوسيف المصنف الرابع وبطلنا سالم عبدالرحمن المصنف خامساً.

ويشارك في المهرجان معظم لاعبي الإمارات من الجنسين في كافة الفئات السنية من الجنسين، يتقدمهم اللاعب عمران الحوسني الحاصل على لقب بطولة غرب آسيا للشباب وبطولة العرب للشباب وبطولة الإمارات للرجال ولقب كأس رئيس الدولة للشطرنج لعام 2022.

وستنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الأسيوي والاتحاد العربي.

وقررت اللجنة المنظمة تقسيم البطولة المفتوحة إلى بطولتين البطولة المفتوحة «آ»، ويسارك فيها 158 لاعباً ممن يقل تصنيفهم الدولي عن 2300 نقطة، والبطولة المفتوحة (ب) ويشارك فيها 321 لاعباً ممن يقل تصنيفهم الدولي عن 2000 نقطة حسب شروط المشاركة.

ويشارك بهذه البطولة نخبة من الناشئين من دولة الإمارات والدول الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى حوالي 120 لاعباً من خارج الدولة.

وهناك بطولة الناشئين تحت 16 سنة، التي يشارك فيها 289 لاعباً، وبطولة الشطرنج الخاطف بمشاركة 227 لاعباً، وبطولة الشطرنج الخاطف للناشئين وبطولة الشطرنج العائلي، ويشارك فيها 55 عائلة، وكذلك يتضمن الحدث منافسات بطولة المخضرمين فوق 55 سنة وبطولة الجاليات، وأخيراً بطولتا الأكاديميات والشطرنج الاستعراضي.

من جهته، أكد سهيل عبد الرحيم العوضي مدير المهرجان أن الحدث أصبح يتمتع بشهرة عالمية كبيرة وسمعة متميزة في الأسرة الشطرنجية الدولية، وذلك لمشاركة فئة كبيرة من مشاهير لعبة الشطرنج في العالم، مؤكداً على أن الجميع يتوقع تنافساً كبيراً ومباريات ممتعة.

ووجه العوضي، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والتوجيهات باستضافة البطولات الكبيرة، وقدم الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لدعمه الكبير لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، مما جعله يتبوأ مكانة كبيرة بين أندية الشطرنج في العالم.

وأشار إلى أن حجم المشاركة القياسي يعكس مدى أهمية الحدث، واعداً بتقديم نسخة استثنائية على مختلف الأصعدة.