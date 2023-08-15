«بولينج الصم» يعود من ميونيخ بفضية بطولة العالم

دبي (الاتحاد)

طوقت الورود بعثة منتخب البولينج لأصحاب الهمم بعد عودتها إلى أرض الوطن، أمس الأول، بفضية بطولة العالم لبولينج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية التي استضافتها العاصمة الألمانيّة ميونيخ خلال الأسبوعين الماضيين، وكان في مقدمة المستقبلين سالم المهيري الأمين العام للّجنة البارالمبية الوطنية، وعدد من أعضاء لجنة الصم، مهنئين بعثة منتخبنا الوطني بالإنجاز الرائع.

وضمت قائمة المنتخب الوطني علي الجابري، عدنان معلمي، طارق البلوشي، أيمن المقبالي، وليد رضوان وعدنان الجابري، بينما يقود المنتخب فنيّاً المدربين شاكر آل حسن وعبدالرحمن شانبيه، وصاحب البعثة مترجم لغة الإشارة عبد الله تلجبيني، ومدير البعثة عبدالله خليل أهلي رئيس لجنة الصم.

وأعرب ذيبان المهيري عن فخره الكبير بما قدّمه لاعبو المنتخب الوطني في بطولة ضمّت 120 لاعباً يمثلون سبعاً وعشرين دولة من نخبة نجوم العالم، ونطمح في إنجاز أكبر للمنتخب خلال الفترة المقبلة، وأكّد المهيري وجود خامات جيّدة من اللاعبين الشباب في رياضة بولينج الصم والّتي يعمل المدرب شاكر آل حسن على تطويرها باستمرار.

وفي سياقٍ متّصل أكّد مدرّب المنتخب الوطني لبولينج الصمّ شاكر آل حسن حرصه الكبير في مواصلة تجهيز المزيد من اللاعبين الشباب لمواصلة المنافسة وتطوير الأداء لتحقيق نتائج أفضل في المحافل الدوليّة المقبلة.

وأعرب عبدالله خليل أهلي، رئيس لجنة رياضة الصمّ مدير البعثة، عن سعادته بالاستقبال الرفيع لشباب المنتخب الوطني للبولينج بعد ما تحقّق من إنجاز بالحصول على فضيّة بطولة العالم لفريق الخماسي، كما توجه بالشكر للجنة البارالمبية الوطنية نظراّ لدعمها الكبير للجنة الصم والذي أسفر عن الوصول إلى منصة التتويج في بطولة العالم. وأكد أنّ الإنجاز الذي تحقق العام الماضي في ماليزيا كان الدافع الأكبر للوصول مرة أخرى لمنصّات التتويج، بيد أن الطموح أكبر لما هو قادم، سواء في دورة الألعاب الآسيويّة أو أولمبياد اليابان 2025، وليس فقط في البولينج، ولكن في كل الألعاب المستحدثة لفئة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعيّة.