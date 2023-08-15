30 رياضياً في بطولة أدنوك للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

نظّم اتحاد الجو جيتسو النسخة الأولى من بطولات أدنوك للجو جيتسو بمشاركة أكثر من 30 رياضياً، واستمرت المنافسات المخصصة لموظفي شركة «أدنوك» على مدار يوم كامل من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 مساءً، في حقل شمال شرق باب التابع لشركة أدنوك البرية في أبوظبي.

وأبدى المشاركون في البطولة مهارات متميزة في مختلف فئات الأحزمة والأوزان، مؤكدين التزامهم العميق بتعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة الجو جيتسو العالمية وتعزيز أسلوب حياة صحي في المجتمع.

وفي هذا السياق، قال فهد علي الشامسي، أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو: «لطالما كان موظفو أدنوك حاضرين في تدريبات الجو جيتسو لصقل مهاراتهم وتطوير أسلوبهم في سياق الشراكة مع الاتحاد، وتأتي الجهود المشتركة بين الاتحاد وأدنوك لتمهد الطريق أمام هؤلاء الرياضيين الواعدين، وتدفعهم للمضي قدماً والارتقاء في مراتب الجو جيتسو الاحترافية للمشاركة في البطولات المحلية والعالمية على حد سواء».

وأضاف: «تحتفي بطولات أدنوك للجو جيتسو بالتميز الرياضي، وتشجع مختلف شرائح المجتمع لاعتماد نمط حياة صحي عنوانه النشاط والحيوية. وتمثل الفعالية امتداداً للشراكة الوثيقة بين الطرفين نحو رعاية الرياضات ودعم المواهب المحلية».