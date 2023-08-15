61 فريقاً في «الموسم الأكبر» لمسابقات «كرة الإمارات»

معتصم عبدالله (دبي)

يشهد الموسم الكروي المرتقب 2023-2024 المشاركة الأكبر على صعيد مسابقات الدوري لكرة الإمارات، بوجود 61 نادياً وفريقاً في منافسات «دوري أدنوك للمحترفين»، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الثانية، وصولاً إلى دوري الدرجة الثالثة.

ويعد الموسم المرتقب الثاني على التوالي الذي يشهد إقامة مسابقة الدوري على مستوى 4 درجات للفريق الأول بعد الموسم الماضي 2022-2023، والذي أعقب بدوره آخر ظهور للمنافسة على مستوى 4 درجات في موسم 1995-1996 بإقامة مسابقات دوري الدرجة الممتازة، دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية، دوري الدرجة الثالثة.

وارتفع عدد الأندية والفرق المشاركة من 56 في الموسم الماضي 2022-2023، إلى 61 في الموسم الحالي 2023- 2024 والذي ينطلق رسمياً بمباريات الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين» يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن تكون انطلاق «دوري الأولى» في 9 سبتمبر المقبل، وحددت مسابقات اتحاد الكرة 29 سبتمبر موعداً لانطلاق «دوري الدرجتين الثانية والثالثة».

وتوزعت الأندية والفرق المشاركة في الموسم المرتقب لكرة الإمارات 2023-2024، ما بين 14 نادياً في «المحترفين»، و17 نادياً في دوري الدرجة الأولى، دون تغيير مقارنة بالموسم الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأندية المشاركة في «دوري الدرجة الثانية» من 12 في الموسم الماضي إلى 14 في الموسم الحالي، مقابل 16 فريقاً في دوري الثالثة بدلاً من 15.

ويأمل القائمون على مسابقات اتحاد الكرة تجنب سلبيات الموسم الماضي على صعيد مسابقتي دوري الثانية والثالثة، بعدما شهدت بداية الموسم الإعلان عن مشاركة 12 فريقاً في دوري الثانية، قبل شطب نتائج فريقي أتليتكو آرابيا وليوا، ليقتصر ترتيب الدوري على 10 فرق، في الوقت الذي شهد فيه دوري الثالثة حرمان فريق أي جي إف من المشاركة كعقوبة الانسحاب من المسابقة قبل أقل من 30 يوماً على الانطلاقة.

ويشعل نظام الصعود والهبوط المتبع في مسابقات دوري المحترفين، والأولى، والثانية على التوالي، منافسات الموسم الجديد 2023- 2024 لكرة الإمارات، حيث تقضي لوائح «دوري أدنوك للمحترفين»، بهبوط أصحاب المركزين الأخيرين بنهاية الموسم إلى مصاف أندية الأولى، مقابل صعود بطل ووصيف دوري الدرجة الأولى للعب في «دوري الكبار» في موسم 2024-2025.

وتقضي لوائح دوري الدرجة الأولى بهبوط أصحاب المركزين الأخيرين إلى دوري الثانية، مقابل صعود البطل والوصيف، في الوقت الذي يقتصر فيه الهبوط من دوري الثانية إلى الثالثة على فريق واحد، مقابل صعود بطل ووصيف دوري الدرجة الثالثة الذي يُلعب من دون هبوط لأصحاب المراكز الأخيرة.

وشهدت نهاية الموسم الماضي 2022-2023 هبوط ناديي دبا والظفرة على التوالي من المحترفين إلى الأولى، مقابل صعود حتا والإمارات بطل ووصيف دوري الأولى، وشهد دوري الثانية صعود جلف يوناتيد «البطل» ويونايتد «الوصيف» إلى دوري الثانية، فيما شملت قائمة المتأهلين من دوري الثالثة إلى الثانية الرباعي رويال «البطل»، الظاهرة «الوصيف»، إيليت فالكونز «الثالث»، والنجوم «الرابع».

عودة «الدرجات»

شهد موسم 2019-2020، إعادة اتحاد الكرة، مسابقة دوري الدرجة الثانية إلى الواجهة بإطلاق نسخة جديدة توج بها فريق كواترو بطلاً وحل الفلاح ثانياً، وشهدت النسخة الثانية 2020-2021 صعود جلف اف سي «البطل» وسيتي «الوصيف» إلى دوري الأولى، فيما توج في موسم 2021-2022 «فرسان هسبانيا» كبطل ثالث لدوري الثانية وحل فريق بينونة في مركز الوصافة ليصعدا إلى دوري الأولى، مقابل صعود جلف يوناتيد «البطل» ويونايتد «الوصيف» بنهاية الموسم الماضي.

في المقابل، شارك 12 فريقاً في النسخة الأولى لدوري الدرجة الثالثة في موسم 2021-2022، والذي توج بلقبه جلف يوناتيد بطلاً، فيما اقتصرت المشاركة في الموسم الماضي 2022- 2023 على 15 فريقاً.

مسابقات الدوري موسم 2023-2024

دوري أدنوك للمحترفين

14 الأندية المشاركة

18 و19 أغسطس 2023 الجولة الأولى

2 يهبط فريقان بنهاية الدوري إلى دوري الأولى

-------

دوري الدرجة الأولى

17 الأندية المشاركة

9 سبتمبر 2023 الجولة الأولى

2 يصعد بطل ووصيف الدوري للمحترفين

2 يهبط صاحبا المركزين الأخيرين لدوري الثانية

-----

دوري الدرجة الثانية

14 الفرق المشاركة

29 سبتمبر 2023 الجولة الأولى

2 يصعد بطل ووصيف الدوري للأولى

1 يهبط صاحب المركز الأخير لدوري الثالثة

------

دوري الدرجة الثالثة

16 الفرق المشاركة

29 سبتمبر 2023 الجولة الأولى

2 يصعد بطل ووصيف الدوري للدرجة الثانية

0 هبوط