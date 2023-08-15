سيتي وإشبيلية.. «قمة سوبر» على مسرح أوروبا

برلين (د ب أ)

بعد أيام من رفع الستار عن رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يتطلع مانشستر سيتي إلى ضربة بداية قوية في موسمه الأوروبي عندما يلتقي إشبيلية الإسباني يوم غد في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وفيما توج إشبيلية بلقب السوبر مرة واحدة سابقة، يبحث مانشستر سيتي عن اللقب الأول له في السوبر الأوروبي، وكان مانشستر سيتي، الذي أحرز الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي، فقد فرصة التتويج بلقب رابع في 2023 عندما خسر أمام أرسنال بركلات الترجيح في مباراة كأس الدرع الخيرية، التي تمثل مباراة السوبر الإنجليزي.

ولكن مانشستر سيتي افتتح رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بعدها بالفوز الكبير 3/ صفر على بيرنلي الجمعة الماضي، ليصبح هذا الفوز بمثابة حافز ودافع له للبحث عن اللقب الرابع في 2023 عبر السوبر الأوروبي.

وفي المقابل، استهل إشبيلية موسمه المحلي بالهزيمة 1/ 2 أمام ضيفه بلنسية الجمعة الماضي في الدوري الإسباني، ويتطلع للفوز في مباراة اليوم لاستعادة الاتزان. وتقام المباراة بمدينة بيرايوس اليونانية، ويديرها الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسيه.

ويخوض مانشستر سيتي مباراة السوبر بصفته حاملا للقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على انتر ميلان، وفي المقابل، يخوض إشبيلية اللقاء بصفته حاملاً للقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما.

وسبق للفريقين أن التقيا أربع مرات في البطولات الأوروبية، وكان الفوز من نصيب مانشستر سيتي فيها جميعاً، ومنها المواجهة بينهما ذهاباً وإياباً في دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم الماضي. وفيما يحظى مانشستر سيتي بترشيحات كبيرة للفوز في ظل فارق الإمكانيات، يتمتع إشبيلية بخبرة أكبر في مباريات السوبر الأوروبي، حيث يخوض الفريق المباراة للمرة السابعة في تاريخه، ولكنه لم يفز بالسوبر الأوروبي إلا مرة واحدة فقط، وذلك في محاولته الأولى عام 2006 عندما فاز على برشلونة 3/ صفر، فيما خسر في المرات الخمسة التالية.

كما تطور مستوى إشبيلية كثيراً منذ تولي المدرب خوسيه لويس مينديليبار مسؤولية الفريق في مارس الماضي، وأطاح الفريق بمانشستر يونايتد من بطولة الدوري الأوروبي في طريقه لمنصة التتويج بلقب البطولة للمرة السابعة.

ويقف التاريخ في صف مانشستر سيتي بصفته بطل دوري الأبطال، ففي 47 نسخة سابقة من كأس السوبر الأوروبي، كان الفوز باللقب في 27 نسخة من نصيب الفريق المتوج بلقب دوري الأبطال.

ويقتسم ميلان الإيطالي مع برشلونة وريال مدريد الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب السوبر الأوروبي، برصيد خمسة ألقاب لكل منهم، مقابل أربعة ألقاب لليفربول وثلاثة ألقاب لأتلتيكو مدريد.

وعلى مدار تاريخ البطولة، توج بلقب السوبر الأوروبي 24 فريقا من 12 بلداً مختلفاً، طبقاً لإحصائيات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا). وبرغم فوز إشبيلية بلقب السوبر الأوروبي مرة واحدة فقط حتى الآن، تستحوذ الأندية الإسبانية على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 16 لقباً مقابل تسعة ألقاب لكل من أندية إيطاليا وكذلك أندية إنجلترا.

ويعتمد الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ومنافسه مينديليبار على مجموعة مميزة من اللاعبين في كل من الفريقين، ويبدو البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي أبرز الغائبين عن هذه المباراة بسبب الإصابة.