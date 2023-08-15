200 ساعة تدريب سر تألق سالم في مونديال الشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

أعرب الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن سعادته بما حققه الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن في كأس العالم للشطرنج المقامة حالياً بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، بعد خروجه من دور الـ16 للبطولة، محققاً أفضل إنجاز إماراتي وعربي في البطولة، حيث دخل ضمن أفضل 16 لاعباً من أصل 206 لاعبين من 176 دولة.

وقال: الإنجاز الذي حققه سالم عبدالرحمن مصدر فخر وسعادة لكل إماراتي، كونه إنجازاً عالمياً ويعزز إنجازات الدولة ومكتسباتها في شتى الأصعدة، ويؤكد نهج القيادة الرشيدة في الاستثمار في المواطن ودعمه وتمكينه للوصول إلى قمم الريادة، وتحقيق الأهداف التي ينشدها الوطن من أبنائه.

وأضاف أن سالم اعتاد على مثل هذه الإنجازات في المحافل العالمية، متمنياً أن يواصل الفتى الذهبي سلسلة إنجازاته في المحافل الدولية ورفع اسم الدولة عالياً، وأن يحقق رقماً قياسياً جديداً يضاف إلى رصيده ورصيد الدولة خارجياً.

كان نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، قد أعد معسكراً تدريبياً خاصاً (200 ساعة تدريبية) لتجهيز الفتى الذهبي للبطولة، تحت إشراف مدرّب عالمي قبل شهر من انطلاق البطولة، حيث تم التعاقد مع المدرب الدولي الكبير البولندي سوجكو بارتوش والذي رافقه خلال مشواره في المحفل العالمي.

وكان سالم قد استهل مشواره في كأس العالم بعد تخطيه عقبة كل من الأثيوبي أبيرا أيداجنوهيم في المرحلة الأولى لينتقل إلى المرحلة الثانية ليقصي البيروفي ليفا جيان ماركو، وفي المرحلة الثالثة وبعد جولات ماراثونية استمرت لثلاثة أيام تمكن سالم من الحاق الهزيمة بمتحديه الإيراني الصلب بارديا دانيشفار، والذي كان قد تأهل لهذا الدور بعد تحقيقه مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه بطل العالم السابق للشطرنج السريع الروسي ألكسندر جريتشوك.

وفي المرحلة الرابعة من التصفيات استطاع سالم أن يستدرج خصمه الإيطالي دانييلي فوكاتورو إلى جولات الشطرنج السريع، بعد انتهاء جولتي الكلاسيك بالتعادل، ليحقق الفتى الذهبي انتصارين متتاليين ويتأهل للدور الثمن النهائي (المرحلة الخامسة) قبل أن يتلقى الخسارة على يد الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني نيجات أباسوف، ليخرج من المنافسات مرفوع الرأس ويختتم مشواره في البطولة ضمن قائمة أفضل 16 لاعباً على مستوى العالم.