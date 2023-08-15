مبابي وسان جيرمان.. خطوة للأمام وخطوتان للخلف!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم عودة النجم الشاب كيليان مبابي للتدريبات الجماعية لفريق باريس سان جيرمان، إلا أنه لا ينوي تمديد عقده لسنة إضافية مع «الباريسي» ولا يزال متمسكاً بموقفه.

وبعد ساعات قليلة من مباراة لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي «ليج آن»، والتي انتهت بالتعادل السلبي، تحركت الأمور قليلاً وتغير موقف اللاعب وكذا إدارة باريس بعد اجتماع ثلاثي بينه وبين ناصر الخليفي رئيس النادي ولويس كامبوس المدير الرياضي، وبضغوط من لويس إنريكي المدير الفني، وعاد «فتى بوندي المدلل» بالفعل إلى التدريبات الجماعية، وشارك زملاءه الحصص التدريبية يومي الأحد والاثنين.

غير أن صحيفة «ليكيب» قالت إن انضمام كابتن منتخب فرنسا للمجموعة، ليس سببه تقديمه وعد بتمديد عقده مع باريس، بل حقيقة الأمر أن مبابي لا يعتزم على الإطلاق تمديد عقده إلى ما بعد صيف 2024.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن مبابي تخلى عن «شيء ما» لكي يعود إلى صفوف الفريق وتدريباته الجماعية، نظراً لرغبته الشديدة في اللعب، وقالت: يبدو أنه تنازل عن «مكافأة الولاء» الخاصة به والتي تبلغ 80 مليون يورو، والتي كان من المنتظر أن يحصل عليها اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، إذا ما بقي في سان جيرمان.

وأفادت المعلومات التي ذكرها الصحفي الشهير ماريو كورتيجانا أن سان جيرمان وافق أيضاً على أن يبقى مبابي هذا الموسم في «حديقة الأمراء»، من دون وعد منه بتمديد عقده، بشرط أن يتخلى عن «مكافأة الولاء» الخاصة به.

ويخاطر سان جيرمان باللعب بكل أوراقه من أجل التوصل إلى هدفه المنشود وهو تمديد عقد مبابي، بممارسة جميع الإغراءات لإقناعه بالبقاء، ويرى «الباريسي» أن هذا التقارب الجديد في العلاقات مع اللاعب مؤشر إيجابي، ولا تنوي إدارة باريس الاستسلام بسهولة في هذا الملف، الذي شغل العالم كله طوال أشهر الصيف، بل إنها تجهز الآن «عقداً خرافياً» لتقديمه للنجم الفرنسي، لعل وعسى.

وفي المقابل، لا تتوقف إدارة ريال مدريد والصحافة الإسبانية الموالية للميرينجي عن التأكيد على أن مبابي ليس في خطط النادي خلال هذا الميركاتو الصيفي، ما يعني أن اللاعب باقٍ في سان جيرمان هذا الموسم، وخاصة بعد عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وقال الصحفي الفرنسي فريدريك هيرمل المتخصص في كرة القدم الإسبانية، لشبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» إن الصحافة الإسبانية وجماهير «سانتياغو برنابيو» لا تصدق أن مبابي سيأتي إلى الريال هذا الصيف، بل إن هذا الملف الطويل والممل أصاب الكثيرين بالفتور والبرود، وخاصة بين الجماهير.

وتوقع هذا الصحفي أن يعلن سان جيرمان في الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف ليل 31 أغسطس، أنه يرغب في بيع مبابي، ووقتها ربما يتحرك ريال مدريد ولكنه ليس على استعداد لدفع 250 مليون يورو، التي حددها «الباريسي» قبل أسابيع.