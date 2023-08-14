مواجهات قوية في انطلاقة دوري «الأولى»

دبي (الاتحاد)

سُحبت في مقر اتحاد الكرة بدبي، قرعة مسابقات دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة لموسم 2023–2024، وذلك بحضور مسؤولي إدارة المسابقات وممثلي الأندية المشاركة ووسائل الإعلام المختلفة.

وأسفرت قرعة دوري الدرجة الأولى، الذي يشهد مشاركة 17 فريقاً عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول، الذي ستنطلق مبارياته اعتباراً من 9 سبتمبر المقبل، حيث يلتقي الجزيرة الحمراء مع الظفرة والحمرية مع جلف إف سي والعربي مع جلف يونايتد، كما يلتقي دبا الحصن مع العروبة ومسافي مع التعاون ومصفوت مع يونايتد والفجيرة مع سيتي والرمس مع الذيد، وستقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولاً في الجدول.

وفي دوري الدرجة الثانية، الذي سينطلق يوم 29 سبتمبر المقبل بمشاركة 14 فريقاً أسفرت القرعة عن مواجهات متباينة، حيث يلتقي ريجينال مع رويال وايليت فالكونز مع الهلال يونايتد وفرسان هيسبانيا مع لافال يونايتد والظاهرة مع الموج، كما يلتقي فليتود يونايتد مع الاتفاق ولاليغا مع النجوم ويونايتد سبورت مع بينونة.

في دوري الدرجة الثالثة الذي يشهد مشاركة 16 فريقاً، أسفرت القرعة عن مواجهة سبورتي مع الصقور الغربية وأميرالد مع جلف يونايتد وتي إف مع بي إي الرياضي والغربية مع سبورتيج، كما يلتقي إيرش مع مدينات وفالكون مع بريسشن والدعم الرياضي مع جاردنز يونايتد والاتحاد مع سيتي، وستنطلق مباريات الأسبوع الأول اعتباراً من يوم 29 سبتمبر المقبل.

أما بالنسبة لقرعة التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فستقام مباراة تأهيلية فاصلة بين جلف يونايتد ويونايتد إف سي يوم 2 سبتمبر المقبل لتحديد الفريق المتأهل إلى التصفيات على اعتبار أن عدد الفرق فردي. وأسفرت القرعة عن مواجهات ستجمع دبا الحصن مع الرمس والفريق المتأهل من المباراة الفاصلة مع سيتي والعربي مع التعاون والحمرية مع جلف والفجيرة مع دبا والظفرة مع العروبة ومسافي مع الجزيرة الحمراء ومصفوت مع الذيد، وستلعب التصفيات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يتأهل فريقان إلى دور الستة عشر من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وينضمان إلى الفرق الأربعة عشر من الأندية المحترفة، علماً ن التصفيات ستنطلق اعتباراً من يوم 14 أكتوبر المقبل.

على جانب آخر، أجرى الاتحاد تحديثاً على آلية الاستعانة بالحكام الأجانب للمسابقات المحلية، بحيث يحق للأندية المحترفة طلب الاستعانة بالحكام الأجانب في أي مباراة من مباريات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ومسابقات رابطة المحترفين، من دون تحديد حد أقصى للطلبات، وبالنسبة لأندية الدرجة الأولى بإمكانها طلب الاستعانة بالحكام الأجانب في مسابقة الكأس في أية مباراة بعد الانتهاء من مباريات التصفيات التمهيدية.