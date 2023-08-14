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منتخب الدراجات لأصحاب الهمم يحرز الصدارة الآسيوية في بطولة العالم

منتخب الدراجات لأصحاب الهمم يحرز الصدارة الآسيوية في بطولة العالم
15 أغسطس 2023 01:01

جلاسجو (وام)

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اختتم منتخب الدراجات الهوائية واليدوية لأصحاب الهمم مشاركته في بطولة العالم باسكتلندا، بحصول الدراجين أحمد البدواوي وعبدالله البلوشي على المركزين الأول والثاني آسيوياً في الترتيب النهائي للبطولة، والمركزين 14 و15 عالمياً، في فئة الدراجات الهوائية «C». 
ضمت قائمة المنتخب في البطولة 5 لاعبين هم عايض الأحبابي، وسعيد الظاهري للدراجات الهوائية فئة اليدوية (فئة H)، وعبدالله البلوشي، وأحمد البدواوي، وسلامة الخاطري، في الدراجات الهوائية (فئة C). 
وأكد محمد المروي مدرب المنتخب أن الدراجين أظهروا مستويات جيدة في البطولة، حيث شارك عايض الأحبابي وسعيد الظاهري في سباقين أساسيين بالفردي العام والفردي ضد الساعة، وخاض عبدالله البلوشي وأحمد البدواوي وسلامة الخاطري، المنافسات في سباقي الفردي العام والفردي ضد الساعة.  وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة الاستعداد بمعسكر داخلي، سيتم إعلانه لاحقاً، لتعزيز جاهزية الدراجين قبل المشاركة في الألعاب البارالمبية الآسيوية بالصين في أكتوبر المقبل.

منتخب الدراجات
أصحاب الهمم
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