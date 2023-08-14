سالم عبدالرحمن يودع مونديال الشطرنج بإنجاز عربي

دبي (الاتحاد)

أنهى الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج مشاركته في كأس العالم للشطرنج المقامة حالياً في باكو عاصمة أذربيجان، بعدما خرج من دور الستة عشر للبطولة بعد الخسارة أمام الأستاذ الدولي الكبير عباسوف نيجات من أذربيجان في مباراتين، في المجموعة الخامسة، وكان سالم يحتاج للفوز في مباراة من المباراتين ولعب مباراة فاصلة في الشطرنج الخاطف ورغم الخروج، إلا أن بطل الإمارات حقق إنجازاً كبيرا كونه أول عربي يصل إلى دور الستة عشر في بطولة العالم، ليواصل الفتى الذهبي تألقه بعد الفوز بذهبيتين بدورة الألعاب العربية بالجزائر في الشطرنج الخاطف والسريع، بجانب المساهمة بفوز منتخب الرجال بالميدالية الذهبية للفرق. وأكد سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، أن ما حققه سالم في بطولة العالم هو امتداد لنجاحات الاتحاد في حصد الإنجازات، بداية من الفوز بميدالية برونزية للسيدات في أولمبياد الشطرنج، والفوز بخمس ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية بالجزائر، وشهدت بطولة العالم أيضاً مشاركة وافية درويش المعمري وهي أول لاعبة إماراتية تشارك في بطولة العالم، وهو أيضاً إنجاز من نوع خاص، ولعل ما تحقق خلال الفترة الماضية بمثابة السير في الاتجاه الصحيح لأهداف واستراتيجية الاتحاد بالوصول باللعبة لمنصات التتويج.