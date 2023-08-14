9 فرق في «عربية» سلة السيدات

دبي (وام)

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة ارتفاع عدد الفرق المشاركة في البطولة العربية للسيدات، المقررة إقامتها في المغرب خلال الفترة من 6 إلى 15 سبتمبر المقبل إلى 9 فرق، ويتصدر قائمة الفرق المشاركة، فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك ممثل الإمارات في البطولة، كما تشهد البطولة مشاركة فرق جمعية الكوكب، ومجد طنجة من المغرب، وغاز الشمال، وسنحاريب من العراق، والجمعية الرياضية النسائية من تونس، والقرين الرياضي، والقرين من الكويت، ومولودية، وكوسيدار من الجزائر، وشباب الفحيص من الأردن. وكان الاتحاد العربي لكرة السلة أعلن سابقاً تمديد المهلة المحددة لتلقي طلبات المشاركة في البطولة لإعطاء الفرصة لمزيد من الأندية الراغبة بالمشاركة. ويخوض فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، معسكراً خارجياً حالياً في صربياً استعداداً للمشاركة في بطولة الخليج للسيدات، التي تنطلق في أبوظبي 26 أغسطس الجاري، ثم المشاركة في البطولة العربية بالمغرب. وأكد العميد عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي للعبة، أن الاتحاد قرر تأجيل قرعة البطولة حتى نهاية أغسطس الحالي، بدلاً من منتصف الشهر وذلك بعد قرار فتح باب المشاركات. وعن نظام المشاركة في البطولة العربية للرجال، المقررة في قطر من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، أكد الأمين العام للاتحاد العربي أن الاتحاد قرر أن لا يزيد عدد الفرق المشاركة على 16 فريقا لضمان نجاح البطولة فنياً وتنظيمياً، لافتاً إلى أن عدد الفرق المشاركة وصل حتى الآن إلى 14 فريقاً.