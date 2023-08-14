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«أبوظبي للرياضات المائية» يختتم معسكر كازان

«أبوظبي للرياضات المائية» يختتم معسكر كازان
15 أغسطس 2023 01:01

أبوظبي (وام)

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«أبوظبي للرياضات المائية» يعسكر في كازان

يختتم فريق نادي أبوظبي للرياضات المائية، اليوم، معسكره الخارجي الأول المقام في مدينة كازان بجمهورية تتارستان، الذي انطلق 5 أغسطس الجاري، بمشاركة 12 سباحاً من النادي. ومن المقرر أن يبدأ الفريق موسمه الجديد بالمشاركة في المرحلة الثالثة من دوري أبوظبي «سويم فور لايف»، المقررة في 8 أكتوبر المقبل. وأطلق النادي هذه المسابقة بداية من أبريل الماضي لتطوير منافسات السباحة في أبوظبي، وإعطاء الفرصة لمزيد من المشاركات، فيما سيخوض الفريق استحقاقات أخرى في كل من بطولة الاتحاد الوطنية وعدد من البطولات التأهيلية حتى نهاية العام الجاري. وأكد حميد الهوتي رئيس النادي نجاح المعسكر الخارجي استعداداً للارتباطات المقبلة، إضافة إلى خضوع السباحين لفحوص طبية شاملة، تحت إشراف مركز الطب الرياضي التابع لوزارة الرياضة في تتارستان. وأكد أحمد الجهوري عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الفنية، أن المعسكر شهد تألقاً واضحاً للسباحين، في ظل دعم ورعاية كبيرة من المسؤولين في تتارستان، حيث تدربوا داخل مرافق حديثة، وعالمية، ما أسهم في تعدد مكاسب المعسكر.

نادي أبوظبي للرياضات المائية
كازان
تتارستان
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