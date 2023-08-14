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الرياضي

«الفرسان» و«الملك» يقصان شريط المشاركة في أبطال آسيا

«الفرسان» و«الملك» يقصان شريط المشاركة في أبطال آسيا
15 أغسطس 2023 01:01

معتصم عبدالله (دبي)

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يقص فريقا شباب الأهلي والشارقة على التوالي في الساعة السابعة و35 دقيقة مساء اليوم، شريط المباريات الرسمية للموسم الجديد 2023-2024 ومشاركات الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي، حينما يستضيف «الفرسان» نظيره الوحدات الأردني على استاد راشد بدبي، ويلعب «الملك» في مواجهة ضيفه باشوندارا كينجز البنجلاديشي على «الملعب البيضاوي» بالإمارة الباسمة.
وينشد «الفرسان» و«الملك» عبور الدور التمهيدي، في الطريق إلى الملحق الفاصل لغرب آسيا، والمؤهل لدور المجموعات، حيث يلعب الفائز من مواجهة شباب الأهلي والوحدات الأردني أمام النصر السعودي في الدوري المقبل، الثلاثاء المقبل على استاد مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.
ويلتقي المتأهل من مباراة الشارقة وباشوندارا بمضيفه تراكتور الإيراني في مباراة الملحق الفاصل، على استاد ياديجار في تبريز، الثلاثاء المقبل أيضاً.
وتضمم قائمة ممثلي الإمارات في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا العين المتأهل مسبقاً لدوري المجموعات، حيث ينتظر مراسم القرعة المقررة في 24 أغسطس الحالي بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وحافظ «الفرسان» على الظهور المستمر على حلبة المنافسة الآسيوية، لا سيما المواسم الثلاثة الأخيرة في نسخ 2020 «دور الـ 16»، 2021 «المجموعات»، 2022 «دور الـ 16»، فيما يبقى مركز الوصافة في نسخة 2015 بالخسارة أمام جوانزهو الصيني 0-1 في الإياب بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب بدبي، الإنجاز الأبرز.
ويقود شباب الأهلي المتوج بدرع «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي، الصربي ماركو نيكوليتش، وعزز الفريق صفوفه بضم عدد من العناصر، أبرزهم الصربي لوكا ميليفويفيتش، الإسرائيلي مؤنس دبور، في ظل استمرار الأرجنتيني كارتابيا المتوج مؤخراً بلقب أفضل لاعب أجنبي في الموسم الماضي للدوري المحلي، فيما يبرز على صعيد المواطنين الثنائي الشاب يحيى الغساني وحارب عبدالله المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 سنة.
وخاض «الفرسان» في إطار التحضيرات لانطلاق مشوار الموسم من محطة الدور التمهيدي لأبطال آسيا، نحو 7 مباريات خلال معسكر الإعداد الخارجي في صربيا، ودبي على التوالي آخرها الخسارة أمام صحار العماني 0-2.
في المقابل، ينشد الشارقة المتوج بثلاثية نادرة على صعيد ألقاب الموسم الماضي «كأس رئيس الدولة، السوبر، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بداية إيجابية للمشوار القاري تحت قيادة مدربه الروماني كوزمين الحائز على جائزة «القائد» لأفضل مدرب في الموسم الماضي 2022-2023 للمرة الرابعة في تاريخه «رقم قياسي».
وعلى غرار الظهور القاري للفرسان، شكل «الملك» حضوراً مستمراً في أبطال آسيا في آخر 3 نسخ، بيد أن الفريق لم إنجازات لافتة على صعيد المسابقة القارية الأهم على مستوى الأندية، ويبقى الوصول إلى الدور ربع النهائي 2004 هو الأبرز.
ويعول «الملك» الذي أقام معسكراً إعدادياً ناجحاً بالنمسا قبل استكمال برنامج التحضيرات في «الإمارة الباسمة» حيث خاض 5 مباريات آخرها الفوز على عجمان 2-1، على الاستقرار الكبير في تشكيلة الفريق منذ الموسم الماضي لا سيما على صعيد الأجانب بتواجد الكاسير، بيانيتش، كايو لوكاس، مانولاس، إضافة إلى الوافد الجديد التونسي فراس بالعربي المنتقل من عجمان.

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