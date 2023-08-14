«النمور» يُنهي تحضيرات انطلاقة الدوري

فيصل النقبي (كلباء)

بدأ فريق اتحاد كلباء المرحلة الأخيرة من تحضيراته لانطلاقة الدوري، بعد أن خاض الودية الأخيرة أمام حتا، والتي انتهت بفوزه 2-1، واطمأن خلالها على التشكيلة الأساسية، التي يخوض بها اللقاء الافتتاحي للدوري.

وتم خلال الساعات الماضية، الإعلان عن التعاقد مع اللاعب المقيم، البرازيلي لياندرو سبداسيو لمدة 3 مواسم ليشكل إضافة لخط وسط الفريق.

من ناحية، أعلنت شركة كلباء لكرة القدم عن القمصان الجديدة للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين عبر موقعها الرسمي، وتم اختيار علامة «أديداس» لهذا الموسم، وعبر ثلاثة ألوان مختلفة، أبرزها الزي الأساسي، باللون الأصفر مع خطوط سوداء، الذي سيمثل الفريق في مبارياته على أرضه.