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موسيماني يضع اللمسات الأخيرة على خطة الوحدة لمواجهة البطائح

موسيماني
15 أغسطس 2023 01:01

مصطفى الديب (أبوظبي)

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يواصل فريق الوحدة تدريباته على ملعب أكاديمية النادي في منطقة الشهامة، استعداداً للقاء البطائح مساء الجمعة المقبل على ملعب آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في مستهل لقاءات الفريقين بدوري أدنوك للمحترفين.
وعاد الفريق للتدريبات مساء أمس بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة يوم واحد بناء على قرار المدير الفني موسيماني.
ويستعد «العنابي» لانطلاقة الدوري بصفوف مكتملة باستثناء غياب عبد الله حمد الذي تعرض للإصابة خلال المشاركة في البطولة العربية بالسعودية، وخضع على إثرها لعملية جراحية في إسبانيا.
ومن المقرر أن تطول فترة غياب اللاعب لا سيما أنه تعرض لكسر في «الأنكل»، وتم تركيب شريحة له خلال العملية الجراحية التي خضع لها قبل فترة.
وعلى جانب آخر، يعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانمي مؤتمراً صحفياً مساء الأربعاء للحديث عن آخر استعدادات الفريق لانطلاقة الدوري وأهداف العنابي هذا الموسم.
الجدير بالذكر أن الوحدة أكمل تعاقدات الأجانب بضم الأرجنتيني جوانكا لاعب العين السابق وقبلها تعاقد مع أحمد نور الله في حين عاد عمر خريبين، ويتواجد كل من البرازيلييين جواو بيدرو والان، فيما تضم القائمة كلاً من لوكاس بيمنتا وروبين كمقيمين.

بيتسو موسيماني
الوحدة
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
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