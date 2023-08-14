الثلاثاء 15 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أسبوع السلة العالمي» ينطلق في أبوظبي الخميس

«أسبوع السلة العالمي» ينطلق في أبوظبي الخميس
14 أغسطس 2023 22:18

أبوظبي (وام)
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، انطلاق المباريات الاستعدادية للمنتخب الأميركي لكرة السلة والأسبوع العالمي لكرة السلة الخميس المقبل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس.
ويعد الأسبوع العالمي لكرة السلة منصة جديدة لتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة رياضية عالمية، حيث تستقبل أبوظبي مباريات تجمع 6 من أفضل منتخبات كرة السلة على مستوى العالم، في إطار استعداداتها لبطولة كأس العالم، المقررة في إندونيسيا واليابان والفلبين من 25 أغسطس الجاري إلى 10 سبتمبر المقبل.
ويشهد الخميس المقبل مواجهة بين المنتخبين المصري واللبناني، كما تقام مباراتا المنتخب الأميركي مع نظيريه الألماني واليوناني في 18 و20 أغسطس الجاري على التوالي، ويلتقي المنتخب الألماني نظيره اليوناني في 19 من الشهر نفسه.
وأشاد ستيف كير، مدرب المنتخب الأميركي، بالمستوى الذي وصل له اللاعبون والفرق المشاركة من دول الشرق الأوسط.
وقال: «يسعدني التطور الواضح لكرة السلة في الشرق الأوسط، وأشعر بسعادة كبيرة لرؤية تقدم ونجاح المنتخبات الوطنية في مصر ولبنان والأردن لما حظيت به من ذكريات ولحظات سعيدة في تلك البلدان، ولا شك أن هذا التطور في كرة السلة بالمنطقة يؤكد عالمية هذه الرياضة وشغف الشعوب بها».
وأضاف: «نحتاج لهذه المباريات التحضيرية، خاصة المباريات المقامة في أبوظبي بسبب أهميتها في الاستعداد للمونديال، ولعبنا مباراة واحدة في لاس فيجاس ومباراتين في ملقا، ونستعد لخوض مباراتين في أبوظبي قبل بدء البطولة».

أخبار ذات صلة
313.5 مليار درهم صافي النقد في بنوك أبوظبي «المدرجة»
1400 شقة سكنية جديدة في أبوظبي خلال الربع الثاني
أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
كرة السلة
الاتحاد أرينا
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
قافلة للجيش الهندي في جبال الهيمالايا
عربي ودولي
الصين والهند تتوصلان إلى اتفاق حول المناطق الحدودية
اليوم 20:28
جانب من لقاء وزيري الخارجية السعودي والسوري (وكالات)
عربي ودولي
السعودية وسوريا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
اليوم 20:06
جنود ينتشرون في شوارع نيامي عاصمة النيجر
عربي ودولي
بوتين يقدم رؤيته من أجل حل للوضع في النيجر
اليوم 19:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©