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كوزمين: الشارقة يتعامل مع «الكبار» و«الصغار» بأسلوب واحد

كوزمين: الشارقة يتعامل مع «الكبار» و«الصغار» بأسلوب واحد
14 أغسطس 2023 20:00

رضا سليم (دبي) 
أكد الروماني كوزمين مدرب فريق الشارقة أن مواجهة فريق باشوندارا كينجز البنجلاديشي في تمهيدي دوري أبطال آسيا بمثابة مباراة افتتاحية الموسم، وقال: دائماً ما تكون المباريات الأولى صعبة، وعلينا أن نتعامل بجدية مع المباراة، وأمامنا مباراتان في غاية الصعوبة وفي السنوات الماضية كانت هناك مفاجآت من الفرق المتوسطة والصغيرة.
وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: الفريق ليس لديه خبرة كروية عالية، ولكن علينا أن نتعامل بجدية، ولن تكون مباراة سهلة، وعلينا ان نقدم مستوى جيداً في الملعب، وليس هناك فريق سهل ولعبنا الموسم الماضي في دوري الأبطال وفزنا على فرق كبيرة وخسرنا من فرق متواضعة، وليس هناك مقياس لأي فريق سوى الأداء في الملعب، ولا أتعامل بمنطق الفرق الصغيرة والكبيرة، بل استعد للمباريات بنفس الأسلوب والطريقة والجدية والتركيز. 
ورداً على سؤال حول صعوبة اللعب 3 مباريات في أسبوع، قال: بالفعل هناك صعوبة في اللعب 3 مباريات في وقت قصير وفي هذا الجو الحار، ولكن هذا هو البرنامج وعلينا إيجاد الحلول والتعامل مع هذه الظروف بالشكل المناسب.
وقال ماجد راشد لاعب فريق الشارقة: جاهزون لضربة البداية وعلينا أن نتعامل بجدية مع المباراة والتي تمثل أهمية كبيرة للفريق وهو ما نعمل عليه في التدريبات. 

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