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«الفرسان» في «ملحق آسيا» بعد 21 عاماً

«الفرسان» في «ملحق آسيا» بعد 21 عاماً
14 أغسطس 2023 19:30

سلطان آل علي (دبي)
يستعد شباب الأهلي للمشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث يستهل مبارياته في الملحق بالدور الأول التمهيدي أمام الوحدات الأردني غداً «الثلاثاء» في استاد راشد بدبي، وفي حال التأهل يواجه النصر السعودي في السعودية، لتحديد المتأهل إلى دور المجموعات من البطولة.
ويعود بنا التاريخ 21 عاماً إلى الوراء، إلى أول وآخر مشاركة لشباب الأهلي في الملحق الآسيوي أو الأدوار التمهيدية للبطولة في 2002-2003، حينها شارك شباب الأهلي انطلاقاً من الدور التمهيدي الثاني أمام الكويت الكويتي، وفاز عليه ذهاباً في دبي بنتيجة 2-0 ثم خسر إياباً في الكويت بنتيجة 3-1.
وتمكّن الفرسان من التأهل بأفضلية أهداف خارج الأرض، وفي الدور التمهيدي الثالث، اصطدم شباب الأهلي بالأهلي السعودي وتمكّن من إقصائه بمجموع 5-4 في المواجهتين.
وقد انتصر «الفرسان» ذهاباً 3-2 في دبي، وتعادل في السعودية بنتيجة 2-2 في مباراة دراماتيكية بعد التأخر بهدفين نظيفين في الشوط الأول.
وفي الدور التمهيدي الرابع، واجه باختاكور الأوزبكي الذي خسر أمامه ذهاباً بنتيجة 3-2 وإياباً بنتيجة 1-0. ليفشل شباب الأهلي في التأهل إلى دور المجموعات لأول نسخة آسيوية بالنظام الجديد آنذاك، والتي حققها «الزعيم العيناوي» فيما بعد.
وقد كان من المفترض أن يشارك شباب الأهلي في الملحق الآسيوي بنسخة 2018، غير أنّ الإدارة في ذلك الموسم فضّلت التركيز على المسابقات المحلية وترتيب أوراق الفريق، حيث كان شباب الأهلي يخوض أول مواسمه بعد الاستحواذ والدمج.

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