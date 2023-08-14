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طلال البادي يكسب اللقب وصالح المنهالي وصيفاً في بطولة حمدان بن زايد للرماية

طلال البادي يكسب اللقب وصالح المنهالي وصيفاً في بطولة حمدان بن زايد للرماية
14 أغسطس 2023 18:22

الظفرة (وام)

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أحرز الرامي طلال سعيد البادي المركز الأول في النسخة الثالثة من بطولة حمدان بن زايد للرماية «بندقية سكتون 0.22» لفئة الرجال، التي أقيمت بمشاركة 446 رامياً من داخل الدولة ودول مجلس التعاون.
واختتمت فعاليات هذه النسخة بنادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وفاز البادي بالمركز الأول، وجاء صالح صفيان المنهالي، وأحمد بن علي المعشني، ونايف سعيد الكثيري، وعلي صالح المنهالي في المراكز من الثاني إلى الخامس على الترتيب.
وكانت البطولة شهدت تأهل 45 رامياً للمرحلة الختامية للمنافسة على 15 جائزة تم تخصيصها للفائزين.
وجاءت المراكز من 6 إلى 15 على الترتيب من نصيب محمد عبيد المزروعي، وسالم ملهي المزروعي، وحسن سالم كشوب، ومحمد سعيد الدهماني، وسالم المحرمي، وحمد سعيد الشعشي، وسعيد محمد الدرعي، وصقر محمد الدهماني، وكثير مسلم الكثيري، وأحمد بن سهيل الكثيري.
وتوجه سالم سعيد السبوسي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته ودعمه الكبير لقطاع الرياضة والرياضيين في المنطقة، واهتمام سموه بتنظيم النسخة الثالثة من البطولة، بعد النجاحات المبهرة في النسختين السابقتين.
كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على دعم البطولة، والاهتمام بأنشطة النادي ومبادراته في تنظيم الفعاليات والبطولات، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على متابعته المستمرة واهتمامه الكبير بالبطولة.
وأشار إلى أن النسخة الحالية من البطولة، أصبحت من أكبر وأشهر بطولات الرماية على مستوى المنطقة، معرباً عن تقديره للمشاركة النوعية للرماة من سلطنة عمان، والمشاركة الجيدة للرماة من السعودية والكويت والبحرين وقطر، ما كان له أثر ملموس في قوة المنافسة على المراكز الأولى.
وأوضح أن نادي الظفرة للرماية يتطلع في كل موسم لوضع قيمة إضافية لهذه البطولة، بما يعكس قيمة وإرث وثقافة منطقة الظفرة ورؤية أبوظبي 2030، والتي تعمل على إرساء خطة واضحة المعالم لتحقيق الاستدامة في الإمارة، وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية، وتطوير المجتمع والارتقاء به.
وقال: «افتتح النادي خلال الفترة الماضية العديد من المنشآت الرياضية والخدمية لدعم المجتمع المحلي بمنطقة الظفرة، وللرياضيين في أبوظبي، وسيعمل على استثمار عائداتها لإنشاء مشاريع جديدة لخدمة المجتمع المحلي».
وأكد طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، أن المجلس بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، يحرص على دعم الخطط التطويرية في الأندية الرياضية، وتوفير أفضل السبل لتنظيم وإقامة البرامج التي تسهم في بناء القدرات، وتطوير المهارات، بما يتماشى مع الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية في أبوظبي.

بطولة حمدان بن زايد
الرماية
دول مجلس التعاون
نادي الظفرة للرماية
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