أوسكار: الفوز على الشارقة محطة تاريخية لكرة بنجلاديش

رضا سليم (الشارقة)

أكد البرازيلي أوسكار بروزون، مدرب فريق باشوندارا كينجز البنجلاديشي، أن فريقه جاهز لمواجهة الشارقة في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن الطموحات كبيرة، خاصة أن الفريق انتظر 5 سنوات من العمل والجد للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة، وسبق أن لعبنا في الأدوار السابقة مع فرق هندية، إلا أن مواجهة الشارقة أصعب بكثير من مواجهة الفرق السابقة، ما يزيد من صعوبة موقفنا، خاصة أننا نواجه فريقاً كبيراً يملك إمكانات عالية وصاحب خبرة في التعامل مع هذه البطولات، ويمتلك لاعبين أيضاً أصحاب خبرات، وسبق لهم اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نادي الشارقة قبل مباراة الغد، أن الضغط يقع على فريق الشارقة كونه يلعب للفوز على أرضه ووسط جماهيره، ولكننا سنعمل على تقديم أنفسنا بصورة جيدة، وأيضاً نمتلك كل المقومات التي تساعدنا في تحقيق الفوز، وهدفنا بالطبع الانتصار والصعود إلى المرحلة المقبلة، وإذا تحقق سيكون أمراً جيداً ومحطة مهمة وتاريخية للكرة في بنجلاديش.

وقال البرازيلي اللاعب روبينيو كابتن فريق باشوندارا كينجز: «سعادتنا كبيرة في اللعب بدوري الأبطال وسنبذل قصار جهدنا للظهور الجيد وتحقيق الفوز، وفريقنا جيد وتمتلك العناصر التي تستطيع تقديم كرة قدم جميلة، وعازمون على تقديم كل ما لدينا، ونحترم المنافس».