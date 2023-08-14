مدرب العين: نحن محظوظون وفخورون بأفضل جمهور وأفخم ملعب كرة قدم

العين (الاتحاد)

عبّر الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، عن سعادته بلقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، على هامش مباراة الفريق أمام خورفكان، أمس الأول.

وأعرب مدرب العين خلال تصريحات صحفية نشرها الموقع الرسمي للنادي، عن رضاه التام وسعادته الكبيرة بأداء اللاعبين في التدريبات ومردودهم في المواجهات الودية، وتحدث عن مباراة خورفكان، فقال: «فزنا بنتيجة 2-0، لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، كما لعب الرديف المباراة الأخيرة، وعززنا الصفوف بعدد من لاعبي الفريق الأول حتى يتمكن الجميع من خوض 90 دقيقة، وبهذا ينتهي المعسكر التحضيري، ويوم الجمعة المقبل سنستهل مشوارنا في دوري أدنوك للمحترفين على أرضنا أمام بني ياس، ونحن مستعدون للعب لخوض المباراة».

وأكمل: «نحن متحمسون جداً للعب المباراة الأولى في الدوري، وفي اعتقادي أن المنافس جيد، وقد شاهدت مباراته أمام الوحدة، وندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة، لكننا مستعدون بعد أن أكملنا برنامج الإعداد، خصوصاً وأن المواجهة ستكون على ملعبنا، وذلك قياساً بآخر مباراتين على أرضنا، إذ كانت المساندة قوية للاعبين من المشجعين، ونأمل أن نحقق نتائج جيدة من المباراة الأولى على أرضنا».

وحول نظام التدريبات الصباحية بعد العودة من المعسكر، قال: «لقد علمت أنه نظام جديد بالنسبة للاعبين، ولكنني تحدثت عن ذلك لأنني أريد تغيير الإيقاع قبل يوم الراحة، وبالنسبة لي، يعد التدريب الصباحي مهماً خصوصاً بعد المباريات مباشرة، ويمكننا إنهاء اليوم باجتماع، وأعلم أنه أمر جديد بالنسبة للاعبين، ولكنهم تدربوا بالفعل بعد آخر مباراتين، وهذا أمر جيد لتغيير نمط الفريق».

وتعليقاً على سؤال حول نمط الحياة في مدينة العين، قال: «لن أذيع سراً إن قلت لكم شعرت بالانتماء للمدينة، فالحياة رائعة جداً هنا، وتمنحك الشعور بالسعادة لأنها تسمح لي بالتواصل مع الجمهور، وأشعر كيف يفكرون ويعيشون التجربة نفسها، ويمكنني الذهاب إلى أبوظبي، لكنني أنا في العين وأعيش فيها، أما إذا كنتم تتحدثون عن العائلة، فلا بد أن تكون فرداً منها، وهذا مهم أيضاً للمدرب».

ورداً على سؤال حول حرصه الدائم على توجيه اللاعبين لتحية الجماهير، قال: «نحن متفقون على مبدأ أننا نلعب لإسعاد هؤلاء الجماهير؛ من حضر منهم أو لم تمكنه الظروف من الحضور للملعب، وفي اعتقادي من الواجب تحيتهم، وهذا المبدأ موجود في النادي، ومن المهم جداً أن تقدم للجماهير التحية، بداية بالأداء الجيد وبعد المباريات، وهذا ما كنت أفعله في الماضي، فلقد كنت مشجعاً يوماً ما بالتأكيد، وأشعر بما يشعرون به، ولكنني فوجئت بالأجواء الإيجابية على مدرجات استاد هزاع بن زايد، وعدد الجمهور في المواجهات الودية، وهو أمر رائع. ويمكنني القول بأننا محظوظون لأنه لدينا أفضل جمهور وأجمل ملعب كرة قدم، ونأمل أن نحقق أهدافنا في الموسم وفقاً لرؤية الإدارة، وإسعاد الجماهير».