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الرياضي

الجنيبي يُشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي

الجنيبي يُشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي
14 أغسطس 2023 17:59

دبي (الاتحاد)

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شارك عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري الذي عُقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبمشاركة الأعضاء.
وأعلن المكتب التنفيذي عن دخول عصر جديد في بطولات الأندية الآسيوية، من خلال الكشف عن أسماء البطولات الثلاث الجديدة للأندية، إلى جانب رفع قيمة الجوائز المالية المقدمة للأندية الـ76 المشاركة، وإطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات بهدف الارتقاء بكرة القدم الآسيوية إلى مستويات أعلى، وتعزيز نمو اللعبة، وإدماج المزيد من الأطراف، وبحيث سيتم تطبيق التغييرات اعتبارا ًمن موسم 2024-2025.
وسوف تحمل بطولة المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، والتي تضم أفضل 24 نادياً، تسمية دوري أبطال آسيا للنخبة ACLE، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 نادياً ستحمل اسم دوري أبطال آسيا 2، وتم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 نادياً.
في المقابل، يحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على جائزة مالية مقدارها 12 مليون دولار، وبفارق كبير عن جائزة 4 مليون دولار التي يحصل عليها الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024.

عبدالله الجنيبي
اتحاد الكرة
الاتحاد الآسيوي
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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