«الآسيوي» يعلن أسماء البطولات الجديدة وأكبر جائزة مالية

كوالالمبور (د ب أ)

أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن دخول عصر جديد في بطولات الأندية الآسيوية، من خلال الكشف عن أسماء البطولات الثلاث الجديدة للأندية، إلى جانب رفع قيمة الجوائز المالية المقدمة للأندية الـ76 المشاركة، وإطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده المكتب التنفيذي عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت أن المبادرات الثلاث الجديدة تأتي بهدف الارتقاء بكرة القدم الآسيوية إلى مستويات أعلى، وتعزيز نمو اللعبة، وإدماج المزيد من الأطراف، وبحيث سيتم تطبيق التغييرات اعتباراً من موسم 2025-2024.

وشدد الشيخ سلمان على التزام الاتحاد القاري بتوفير منصة بطولات أندية ذات قيمة تجارية أعلى للاتحادات الوطنية الأعضاء، والاقتراب أكثر من الجماهير المتحمسة في القارة الآسيوية.

وسوف تحمل بطولة المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، والتي تضم أفضل 24 نادياً، تسمية «دوري أبطال آسيا للنخبة»، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 نادياً ستحمل اسم «دوري أبطال آسيا 2»، وتم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 نادياً.

في المقابل، يحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على جائزة مالية قيمتها 12 مليون دولار، وبفارق كبير عن جائزة الأربعة ملايين دولار التي يحصل عليها الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2024-2023.

أما الفريق الخاسر في نهائي البطولة الجديدة فسوف يحصل على جائزة مالية قيمتها ستة ملايين دولار، بفارق أربعة ملايين دولار عن جائزة نسخة هذا العام، والبالغة مليوني دولار.

وستشهد بطولتا دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي، زيادة في الجوائز المالية والمزايا.