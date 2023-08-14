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الرياضي

9 خيول تتنافس في كأس الوثبة بإسبانيا

9 خيول تتنافس في كأس الوثبة بإسبانيا
14 أغسطس 2023 19:00

سان سباستيان (الاتحاد) 
يستضيف مضمار سان سباستيان بمملكة إسبانيا غداً الثلاثاء، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 10 آلاف يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
وتشارك في السباق 9 خيول يتصدرها «نمور الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، و«خالصة دو فاوست» ليفيس جيلارد، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة مارلين ميير، و«شهرزاد» لمحمد عبد الله الهاجري، بإشراف شارل جوردين، وقيادة مايكل فولون.
وينافس على اللقب «إديتورس شويس» لجاي نيفيس، بإشراف جي بي ديرو، وقيادة في جانسك، و«كلارين دو غزال» لدو غزال ايرل البيسيس، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، و«كينلو» لديدير جيثلين، بإشراف ديفيد موريسون، وقيادة بي فايوس.
وهناك «زاكدير» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني بإشراف دي جوليمين، وقيادة سي ميرلي، و«ضمرة الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة جي جيلبرت، و«أليجي دو زماليا» لسيسل ريبيرا، بإشراف إس بروجي، وقيادة إتش موسان.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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