أحلام الجماهير.. «كين» يلعب لمنتخب ألمانيا!

عمرو عبيد (القاهرة)

يبدو أن «صدمة» انتقال النجم هاري كين إلى بايرن ميونيخ، لم تضرب توتنهام وحده، بل أصابت الصحف الإنجليزية لدرجة دفعتها لتناول الأمر من «زوايا غريبة جداً»، ويُمكن القول إن 100 مليون يورو قد تعوض «السبيرز» عن رحيل هدافه الفريد، لكنها لم تنجح في إخفاء عدم رضا بعض وسائل الإعلام في إنجلترا عن رحيل كبير هدافي «الأسود الثلاثة» والثاني في قائمة «البريميرليج» التاريخية، خاصة أن وجهته هي ألمانيا، الغريم، كما وصفتها صحيفة «ذا صن»!

المثير أن غلاف الصحيفة الإنجليزية حمل عنواناً «مثيراً» بقولها إن «كين» قد يلعب لمنتخب ألمانيا، ووصفته بأسوأ كوابيس إنجلترا، وهو ما بدا غريباً بالطبع، قبل أن تشرح «ذا صن» القصة «الطريفة»، حيث ينتظر «قائد» إنجلترا مولوده الرابع مع زوجته، كاتي جودلاند، خلال أسبوعين، وهو ما يعني احتمال مولده في ميونيخ، وبالتالي سيكون مؤهلاً للعب مع «الماكينات» في المُستقبل!

وربما بالغت «ذا صن» في تناول الأمر، إلا أنها حصلت بالفعل على بعض المعلومات من «أحد المصادر» من دون تسميته، ونقلت عنه القول بأن كاتي توجهت إلى ميونيخ في «زيارة سرية» نهاية يوليو الماضي، ولم تكتفِ خلالها باستكشاف المنازل تمهيداً لانتقال زوجها، الهداف الإنجليزي، إلى صفوف «البافاري»، بل زارت مستشفيين خاصين أيضاً تمهيداً لإمكانية ولادة طفلهما في ميونيخ.

وأكمل «المصدر» أنه من غير المرجح أن تتم عملية الولادة في إنجلترا، لأن هاري كين لن يتمكن وقتها من العودة بسهولة إلى وطنه، وبالتأكيد لن يفوت تلك اللحظات، ولهذا فإنهم مستعدون بالفعل لاستقبال المولود في مدينة ميونيخ، خاصة أن حذاء «نجم الديوك» السابق حمل تاريخ 17 أغسطس الجاري، مما أثار التكهنات بأنه موعد الولادة المرتقبة، ومع اقترابها بتلك الصورة، فإنهم سيحتاجون للانتقال بسرعة كبيرة إلى المستشفى.

وأشارت الصحيفة إلى أن كين قد أعلن في آخر تصريحاته، أنه ينتظر إنجاب طفل رابع في غضون أسبوعين وأن هناك الكثير من الأمور التي قد تحدث، لكنه يثق في دعم عائلته له ولجميع قراراته، ولهذا رفض الإجابة على سؤال حول مكان الولادة، مكتفياً بقوله «سنفعل ما هو أفضل لنا كعائلة»، وهو ما فتح باب التكهنات حول أن ميونيخ ستكون الأقرب لحدوث هذا الأمر.

ولهذا قالت «ذا صن» إن «كين جونيور» سيكون مؤهلاً في تلك الحالة للحصول على الجنسية المزدوجة، ويُمكنه آنذاك الاختيار للعب لمنتخب إنجلترا أو منافسهم «اللدود» في كرة القدم، وأكدت أنه وفقاً لوزارة الخارجية الألمانية، يمكن للطفل المولود في ألمانيا الحصول على الجنسية حتى لو كان كلا الوالدين من إنجلترا، لكن يجب أن يكون لدى أحدهما تصريح إقامة غير محدود لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وهو ما يصلح تماماً في حالة هاري كين، الذي يملك عقداً يمتد لـ4 سنوات مع بايرن ميونيخ!