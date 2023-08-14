عجمان يجهز الأوراق الرابحة لمواجهة «الفرسان»



رضا سليم (دبي)

رفع البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق عجمان، حالة الطوارئ في المعسكر البرتقالي، استعداداً لمواجهة شباب الأهلي حامل اللقب يوم الجمعة المقبل باستاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، حيث يخوض الفريق تدريبات تكتيكية وخططية.

ويدفع المدرب البرازيلي بكل الأوراق الرابحة من المباراة الأولى، ويعتمد على الخماسي وليد أزارو وبريستيج مبونجو وهيكل الشيخاوي وعلى مدن ونادر الغندري، بجانب الصفقات الجديدة على مستوى المقيمين والمواطنين وأبرزهم سيف راشد قادما من الشارقة، والظهير الأيسر جيانلوكا مونيز قادماً من الوحدة على سبيل الإعارة، والظهير الأيسر سبيل جاسم.

كان الفريق قد خاض 4 مباريات ودية، 3 مباريات في معسكر ألمانيا، حيث خسر في المباراة الأولى بهدف، وفي الثانية فاز 3-0 والتقى مع الجزيرة في ألمانيا وخسر أمامه 1-3، وهي التجربة التي دفع فيها المدرب بكل الأوراق لتجربة اللاعبين، ومع بداية المرحلة الثالثة والأخيرة لعب الفريق أمام الشارقة ودياً وخسر 1-2.

من ناحية أخرى، بدأت إدارة النادي في التجهيز للمباراة الافتتاحية على استاد راشد بن سعيد ومن المنتظر أن يكون الحضور الجماهيري مرتفعا لمساندة البرتقالي في مشواره بالموسم الجديد وستقدم إدارة النادي 10 جوائز للجمهور بالإضافة إلى تذاكر مجانية، وستكون المفاجأة للجمهور في «تيفو» جديد يحمل رسالة تحفيزية يتزين بها المدرج البرتقالي.

وأكد محمد حسين كزوه مدير الفريق أن الترتيبات جارية لانطلاقة مميزة للفريق في الموسم الجديد مع مواجهة حامل اللقب شباب الأهلي، والتي ستكون بملعبنا ووسط جماهيرنا، والمدرب يعمل مع الفريق في المرحلة الأخيرة من الإعداد، ولدينا طموحات كبيرة في الموسم الجديد في تحقيق أرقام في مسيرة البرتقالي تفوق الأرقام السابقة التي تحققت في الموسم الماضي من حيث عدد النقاط والانتصارات وأيضاً الترتيب النهائي في جدول الدوري.

وأوضح كزوه أن هذا الموسم صعب على الفريق بعد الموسم الماضي المميز لنا في الدوري، وطبيعي كل المباريات صعبة، ولكن لنا أهداف وضعناها ونعمل عليها هذا الموسم.