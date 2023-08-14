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بلانيتش يكمل عقد أجانب «الفرسان» في «الآسيوية»

بلانيتش يكمل عقد أجانب «الفرسان» في «الآسيوية»
14 أغسطس 2023 13:30

معتصم عبدالله (دبي)

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أعاد شباب الأهلي قيد مدافعه الصربي بوجدان بلانيتش ليكون الأجنبي الخامس في صفوف «الفرسان» خلال الموسم الحالي 2023- 2024، إلى جانب الثنائي المستمر الأوزبكي عزيز جانييف، والأرجنتيني كارتابيا، بجانب التعاقد مع الثنائي الصربي لوكا ميليفويفيتش، والإسرائيلي مؤنس دبور.
وانضم بلانيتش «31» لنادي شباب الأهلي في الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الماضي 2022- 2023، قادماً من نادي مكابي حيفا، قبل أن يتعرض للإصابة في مباراة ودية جمعت «الفرسان» أمام ضيفه الوصل على استاد راشد قبل انطلاق الموسم ليغيب بعدها لنحو موسم كامل.
وشارك بلانيتش بفعالية في إعداد «الفرسان» للموسم الجديد 2023- 2024، وخاض مباراة فريقه الودية الأخيرة أمام صحار 0-2 ضمن التشكيلة الأساسية.

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