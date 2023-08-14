صلاح يخطف نجومية «يوم الصدمات» بالصحافة الأوروبية!

عمرو عبيد (القاهرة)

يُمكن إطلاق وصف «يوم الصدمات» على ما حملته أغلفة الصحافة الأوروبية، حيث غطى الحديث عن «أزمة» النجم المصري محمد صلاح على نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول، التي انتهت بالتعادل، في أولى جولات الموسم الجديد من «البريميرليج»، وتحت عنوان «ضمادة صلاح»، جاء غلاف صحيفة «ديلي ميل» لينقل لقطات الغضب العارمة التي أظهرها صلاح خلال خروج للتبديل.

وقالت إن غضب نجم «الريدز» استمر لدرجة دفعت «الأسطوري» روي كين لانتقاده بغلظة قائلاً: «اجلس ولا تتكلم»، في حين عنونت «إكسبريس» الصورة التي جمعت صلاح ومدربه كلوب بـ«الغضب والحب»، حيث أشارت إلى خروج «الفرعون» متجاهلاً مدربه الذي أبدى تقبله لتصرف نجمه وتفهمه أسبابه، في ظل عدم تسجيله أهدافاً في وقت فرض التعادل نفسه على المباراة الصعبة!

وفي إيطاليا، وجه المدرب مانشيني ضربة وصدمة غير عادية لمنتخب إيطاليا، بعدما قدّم استقالته المفاجئة من تدريب «الآزوري» قبل شهر واحد من خوضه مباراتين في تصفيات «يورو 2024» قد تحددان مصير تأهله إلى البطولة القارية.

ووصفت «لا جازيتا» الأمر فوق غلافها بعنوان «هروب مانشيني»، كما كتبت «قفزة سباليتي» في إشارة إلى أن «بطل الكالشيو» مع نابولي قد يكون الأقرب لتولي مهمة تدريب «الأزرق».

وقالت «لاجازيتا» إن سباليتي سيكون جاهزاً لإضافة اللمسة الهجومية المطلوبة للمنتخب الإيطالي، لكن بعد إيجاد حل لبند تعاقده المُستمر مع نابولي، في حين أكدت أن 120 مليون يورو حوّلت وجهة مانشيني نحو المنتخب السعودي، وسارت «كورييري ديللو سبورت» على الدرب ذاته، مؤكدة أن «الضربة المدوية» التي أقدم عليها مانشيني قد تكون «اللحظة المناسبة» لبدء مرحلة سباليتي مع «الأزوري»، في حين جاء عنوان «توتوسبورت» مؤثراً بقولها: «إيطاليا.. المسكينة» وأردفت «سباليتي هو الأمل»!

لكن سرعان ما برز اسم أنطونيو كونتي، بديلاً محتملاً لتدريب منتخب بلاده، في ظل احتمال مواجهة صعوبة في حل عقدة سباليتي التعاقدية، وهو ما نوهت إليه أغلب الصحف الإيطالية، ونشرت لاجازيتا تقريراً حمل هجوماً كبيراً على مانشيني الذي وصفه بأنه ليس لديه أي أعذار، ولم يكن من اللائق المغادرة بهذه الصورة عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، من دون اهتمام بمشاعر وحماس جماهير «الآزوري» الذي يُعتبر ملك للجميع في إيطاليا، في حين نقلت كورييري ديللو سبورت كلمات الوداع والشكر «الرقيقة» التي وجهها بعض لاعبي المنتخب إلى مدربهم السابق.

وتحدثت الصحافة الإسبانية عن عدة «صدمات» في اتجاهات مختلفة، حيث عبرت الصحف الكتالونية عن سخطها إزاء أحداث مباراة برشلونة الافتتاحية أمام خيتافي في «الليجا»، وعنونت «موندو ديبورتيفو» غلافها بتصريح تشافي «إنه عار»، بينما كتبت «لي سبورتيو» عن البداية السيئة والعطل المُبكر.

وكتبت «آس» عن «المزيد من الدراما» التي تضرب صفوف ريال مدريد، مؤكدة أن الموسم انتهى بالنسبة للبرازيلي ميليتاو بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهي نفس إصابة الحارس كورتوا قبل أيام قليلة، بجانب إجراء النجم الشاب أردا جولر عملية جراحية، ويبدو أن صدمات «الملكي» لم تتوقف عند هذا الحد، حيث عبّرت «ماركا» ضمنياً عن غضبها مما يحدث في «مسلسل» كليان مبابي، بعدما نشرت صورة له خلال احتفاء زملائه في باريس سان جيرمان بعودته إلى التدريبات، وكتبت عبر غلافها «لعبة جديدة» من مبابي!

وفي تقرير عبر موقع «ماركا» الإلكتروني، كتبت أن مبابي لا يريد التنازل عن أي أموال يمكن أن يجنيها من فريقه «الباريسي»، وأنه أقرب الآن لتجديد عقده هناك لمدة عام واحد، وأشادت برؤية إدارة «الريال» منذ البداية، بعدم التدخل أو الظهور العلني في هذا «الملف الشائك»، لاسيما أن مبابي اعتاد إثارة الجدل لفترات طويلة قبل تغيير قراره في اللحظات الأخيرة، وأنهت تقريرها بأن الرد المُناسب سيكون تهنئة مبابي وباريس إذا جدد الأول عقده مع فريقه!