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تشافي: كنا نستحق الفوز والنقطة ليست كافية

تشافي: كنا نستحق الفوز والنقطة ليست كافية
14 أغسطس 2023 12:00

برشلونة (د ب أ)
أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة حالة من الغضب بعد التعادل السلبي للفريق مع خيتافي مساء الأحد في أولى مبارياته بالموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت المشاركة الأولى للألماني الدولي إلكاي جوندوجان مع برشلونة في الدوري.
وقال تشافي عقب المباراة: «حاولنا بجدية وكنا نستحق الفوز. حصدنا نقطة، لكننا لا نعتقد أن ذلك كان كافياً، لا يفترض أن نتأثر بشدة بهذا. في الموسم الماضي، واجهنا بداية سيئة، لكن سارت الأمور في النهاية بشكل جيد».
وشهدت المباراة طرد رافينيا من صفوف برشلونة في الدقيقة 42 بداعي الاعتداء على لاعب منافس بدون كرة. وفي الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمدرب تشافي وطرده بداعي الاحتجاج المتكرر على القرارات التحكيمية. كذلك أنهى خيتافي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد خايمي ماتا في الدقيقة 57 لحصوله على الإنذار الثاني.

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