يونيون برلين يطارد بونوتشي

برلين (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم يرغب في ضم ليوناردو بونوتشي، الذي يرتدي شارة قيادة المنتخب الإيطالي منذ فترة طويلة.

وتحدث عدة صحفيين إيطاليين مساء الأحد عن محادثات بين يونيون برلين، المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبونوتشي ونادي يوفنتوس الإيطالي.

ولم يعد بونوتشي (36 عاماً) يلعب دوراً أساسياً في يوفنتوس تحت قيادة المدير الفني ماسيميليانو أليجري، وقد استُبعد من قائمة الفريق مؤخراً.

ويرتبط بونوتشي مع يوفنتوس بعقد يستمر حتى الصيف المقبل، وتردد أنه لا يمانع الانتقال إلى يونيون برلين.