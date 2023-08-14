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الرياضي

ألكاراس: يجب أن تستمتع عندما تكون المعركة مع ديوكوفيتش!

ألكاراس: يجب أن تستمتع عندما تكون المعركة مع ديوكوفيتش!
14 أغسطس 2023 11:49

 

سينسيناتي (أ ف ب)
وضع الإسباني كارلوس ألكاراس خسارته في ربع نهائي دورة تورونتو الكندية للتنس وراءه، ويجدّد مبارزته مع الأسطورة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز هذا الأسبوع.
وأقصي المصنف أول عالمياً بشكل مفاجئ في كندا، أمام الأميركي تومي بول بثلاث مجموعات حيث قدّم مستوى باهتاً، لكن اللاعب الصاعد بسرعة صاروخية والبالغ 20 عاماً لم يتحسّر على خروجه المبكر وبدا متحمساً لدورة سينسيناتي، الأخيرة الإعدادية قبل خوض حملة الدفاع عن لقبه في فلاشينج ميدوز الأخيرة بين البطولات الأربع الكبرى.
وتحمل منافسات سينسيناتي طعماً إضافياً هذه السنة في وسط غرب الولايات المتحدة، إذ تشهد مشاركة ديوكوفيتش (36 عاماً) حامل لقب 23 بطولة كبرى.
التقى الثنائي أخيراً في نهائي ويمبلدون على الأراضي العشبية الشهر الماضي، حيث ظفر الإسباني بخمس مجموعات. لم يلعب ديوكوفيتش بعدها، فيما يتوق ألكاراس للعب مجدداً مع الصربي المخضرم.
قال الإسباني: «أحبّ تلك المعارك. أحب فكرة أن خسارتي واردة، لكني قادر على التعافي منها، يجب أن تستمتع عندما تكون المعركة ضد أحد أساطير رياضتنا، ضد نوفاك».
أردف: «أشعر بأني الخصم الأبرز، بالنسبة لي، هذا أمر جنوني، وأحاول الاستمتاع».
وإلى جانب ألكاراس وديوكوفيتش، تبرز مشاركة الروسي دانييل مدفيديف الثالث، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، النروجي كاسبر رود، الدنماركي هولجر رونه، الروسي أندري روبليف والإيطالي يانيك سينر. 

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