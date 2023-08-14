49 دقيقة فقط تكفي بيجولا لمعانقة لقب «تنس كندا»

لندن (د ب أ)

توجت الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة الثالثة على العالم بلقب بطولة مونتريال للتنس، بعدما تغلبت على الروسية لودميلا سامسونوفا 6 - 1، و6 - صفر في المباراة النهائية للبطولة الكندية.

واحتاجت بيجولا إلى 49 دقيقة فقط لحسم المباراة كي تصبح أول لاعبة أميركية تتوج ببطولة كندا المفتوحة خلال عقد، حيث كانت آخر لاعبة أميركية توجت بها، هي سيرينا وليامز عبر نسخة 2013.

وقدمت سامسونوفا، المصنفة 18 على العالم، بطولة رائعة حيث أطاحت في طريقها إلى النهائي بكل من أرينا سابالينكا وايلينا رايباكينا. وأحرزت بيجولا، التي تغلبت على النجمة البولندية ايجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم في الدور قبل النهائي، ثاني لقب لها في البطولات ذات الألف نقطة وثالث لقب في مسيرتها.

وكانت الأميركية جيسيكا بيجولا نموذجاً للثبات في الأداء دون الحصول على أي ألقاب قبل حصدها بطولة كندا المفتوحة للتنس، لكن المصنفة الثالثة عالمياً قالت إنها متعطشة للمزيد من النجاح، بعد أن أنهت أسبوعاً رائعاً بلقبها الأول هذا الموسم.

وتأهلت اللاعبة، البالغ عمرها 29 عاماً، إلى دور الثمانية على الأقل في عشر من 13 بطولة ضمن بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات هذا الموسم، بعد أن توجت مسيرتها في مونتريال بالفوز على ليودميلا سامسونوفا 6-1 و6-صفر في النهائي لتحقق لقبها الثالث إجمالاً والثاني بين البطولات ذات الألف نقطة.

وتغلبت بيجولا على شريكتها في منافسات الزوجي كوكو جوف في دور الثمانية، قبل أن تحقق انتصارها الثاني خلال مسيرتها على المصنفة الأولى عالمياً إيجا شيانتيك، لتبلغ ذروة تألقها قبل بطولة سينسناتي المفتوحة هذا الأسبوع، وبطولة أميركا المفتوحة التي ستقام من 28 أغسطس آب الحالي للعاشر من سبتمبر المقبل.

وقالت بيجولا للصحفيين: «الانتصار على كوكو ثم إيجا كان صعباً والقدرة على القيام بذلك ثم خوض مباراة صعبة حقاً، كان حقاً رائعاً. شعرت أنه لم يكن لدي الكثير من الضغط في أي وقت أو لم أشعر بالقلق كثيراً، نحن ننافس على الفوز بالبطولات والألقاب كل أسبوع، لكن التنس يمكن أن يكون صعباً حقاً عندما تخسر كثيراً في بعض الأحيان. حتى عندما تفوز في الكثير من المباريات، فإنك لا تزال لا تفوز بالبطولات، لذلك يمكن أن تصبح صعبة».

وأضافت اللاعبة الأميركية: «الفوز ببطولة مثل هذه يجعل الأمر يستحق كل هذا العناء ويجعلك ترغب في الاستمرار في المزيد. سأعود مرة أخرى في سينسناتي».