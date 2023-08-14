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الرياضي

منتخب الجودو يترقب قرعة «الجائزة الكبرى»

منتخب الجودو يترقب قرعة «الجائزة الكبرى»
14 أغسطس 2023 12:00

أبوظبي (الاتحاد)
يصل المنتخب الوطني للجودو إلى العاصمة الكرواتية زغرب، «الأربعاء»، قادماً من جورجيا بعد انتهاء معسكره التحضيري، الذي أقامه هناك استعداداً للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للجودو، التي تقام في صالة زغرب الرياضية خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري بمشاركة 563 لاعباً ولاعبة من 89 دولة بعد إغلاق باب التسجيل أمس، من بينها 8 منتخبات عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، المغرب، العراق، لبنان، والجزائر، ويشارك منتخبنا باللاعبة باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم.
وتشهد بطولة زغرب المقبلة مشاركة أبرز منتخبات العالم للجودو، والتي تشارك بأرقام قياسية من اللاعبين واللاعبات تطلعاً للمزيد من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، باستثناء بطل العالم منتخب اليابان، الذي يشارك بلاعبين فقط تحت 60 كجم وفوق 100 كجم، بينما يشارك منتخب البرازيل بعدد 24 لاعباً وإيطاليا وفرنسا بعدد 23 لاعباً ولاعبة لكل منهما، وألمانيا بعدد 21 لاعباً ولاعبة، بينما تشارك كرواتيا مستضيفه البطولة بعدد 19 لاعباً ولاعبة.
وتتم إجراءات القرعة في الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس المقبل ، بقاعة فندق ويستن عبر تقنية الفيديو، بينما تنطلق منافسات البطولة بتصفيات الوزن الخفيف، ظهر يوم الجمعة، والذي يشهد مشاركة لاعبتنا في وزن تحت 57 كجم، فيما تقام منافسات الوزن الثقيل للرجال فوق 90 كجم في اليوم الختامي للبطولة.
وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على مخاطبة البعثة التي يرأسها ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد، أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو قبل وصولها مدينة زغرب، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهد خلال تلك البطولة، وما بعدها من مشاركات رسمية لتحقيق المزيد من نقاط التفوق للمحافظة على صدارتهم للمنتخبات العربية، والذي يمثل اقتراباً من المشاركة في أولمبياد باريس المقبل

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اتحاد الجودو
جورجيا
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