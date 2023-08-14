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الرياضي

الريال.. رد فعل «هادئ» على «انقلاب مبابي»!

الريال.. رد فعل «هادئ» على «انقلاب مبابي»!
14 أغسطس 2023 10:55

أنور إبراهيم (القاهرة)
بعد أسابيع طويلة من فتورالعلاقة بين النجم الدولي الشاب كيليان مبابي «24 عاماً» وناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، عاد التقارب بينهما بعد أن اتخذ «فتى بوندي المدلل» خطوة إيجابية تجاه إدارة النادي بعد مباحثات دارت بينه وبين ناصر الخليفي رئيس النادي ولويس كامبوس المدير الرياضي، وترتيباً على ذلك عاد إلى التدريبات الجماعية مع زملائه، وكان شيئاً لم يحدث.
وبعد أن كان مصمماً على مغادرة «حديقة الأمراء» في نهاية الموسم الحالي، على إثر الخطاب الذي أرسله مؤخراً لإدارة سان جيرمان، بعدم تفعيله بند السنة الإضافية في عقده، إذا به يتراجع عن موقفه وبدا «منفتحاً» على توقيع عقد جديد يضمن للنادي الحصول على مبلغ كبير من المال في حالة رحيله، الأمر الذي وصفه موقع جول العالمي بأنه «تغيير مفاجيء» في الموقف.
وأثار هذا التحول الجديد ردود فعل متباينة في معسكر ريال مدريد والصحافة الإسبانية، وكثرالحديث عن استغلال اللاعب، الريال، لأغراض شخصية، وكأنه لم يكتف بما بدر منه الموسم الماضي عندما جدد عقده مع سان جيرمان، ضارباً عرض الحائط باتفاقه مع الريال.
وذكرت صحيفة ماركا إن «الميرينجي» لم يعبأ كثيراً بهذه التغييرات المفاجئة التي حدثت في باريس خلال الساعات الأخيرة، بل أن «البلانكوس» لا يعتبر نفسه فشل في ضم مبابي، ولم تذكرهذه الكلمة على الإطلاق لأن الريال لم يكن يسعى لضمه هذا الصيف، وإنما كان يرغب في الحصول على خدماته «مجاناً» في الميركاتو القادم في صيف 2024.
وقالت الصحيفة إن «خطة» ريال مدريد بالنسبة لبطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، تبقى كما هي ولم تتغير من البداية، وتتمثل في بدء «الهجوم» في الصيف المقبل، عندما يكون اللاعب حراً من أي التزام تجاه «الباريسي»، بهدف عدم دفع أي مقابل مادي لسان جيرمان نظير ضمه.
وقال موقع جول العالمي إنه إذا كان قرار استمرار مبابى في سان جيرمان هو الاتجاه السائد والأقوى حالياً، فإن الحديث الدائر حالياً في «السانتياجو برنابيو» لا يعبأ كثيراً بتطورات الساعات الأخيرة في باريس، ولم يصدرعن إدارة الريال أية بيانات أو تعليقات حتى الآن على هذا «التغيرالمفاجيء» لموقف مبابي، وربما كان السبب سقوطه في نظر صناع القرار في «الميرينجي».

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