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سيطرة إماراتية على ألقاب «الأجسام والفيزيك»

سيطرة إماراتية على ألقاب «الأجسام والفيزيك»
14 أغسطس 2023 01:05

أم القيوين (الاتحاد) 

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مشاركة كبيرة في بطولة بناء الأجسام بأم القيوين

أحرز راشد عوض المهيري لقب بطل الأبطال في «موسكولار فيزيك»، ضمن بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، والتي نظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بقاعة البيت متوحد في أم القيوين، بمشاركة 170 لاعباً تنافسوا في 51 فئة، وشهدت تفوقاً إماراتياً بارزاً، فيما فاز سالم عبدالمجيد بلقب بطل الأبطال في الفيزيك، وتوج خالد إبراهيم بلقب بطل أبطال كلاسيك فيزيك، ونال السوري رواد وليد لقب بطل أبطال بناء الأجسام، بينما نال نفس اللقب في كلاسيك بناء الأجسام الجنوب أفريقي تشاي ليون. 
وشهد الختام تكريم عبدالله العيساني لاعب منتخب الإمارات وبطل آسيا بعد فوزه بالميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية، رغم أنه من أصحاب الهمم، إلا أنه تفوق على الأسوياء في الفيزيك.
وثمن أحمد جوهر مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، الرعاية الكريمة والدعم الكبير للشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، مؤكداً أن البطولة حققت أهدافها، متمثلة باستكشاف لاعبين مواطنين لضمهم للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، وأيضاً المساهمة بنشر ثقافة ممارسة اللعبة في جميع إمارات الدولة، وإقامتها في أم القيوين وتميزها أضاف لها الكثير من عناصر النجاح.
كما ثمن جوهر الدور البارز لعائلات اللاعبين والمدربين الذين حضروا قاعة المنافسات وشجعوا ذويهم بحرارة كبيرة وبروح رياضية عالية، مؤكداً أنها أحد أهم المكاسب، مشيداً بجهود الجهات المشاركة في تنظيم البطولة في أم القيوين وفريق العمل التنفيذي وجمهور اللعبة والمدربين واللاعبين للجهود التي بذلت في إخراج البطولة بأفضل صورة ممكنة.

بناء الأجسام
البيت متوحد
أم القيوين
اللياقة البدنية
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