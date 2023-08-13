التعادل يفرض نفسه على «قمة» تشيلسي وليفربول

لندن (أ ف ب)

انتهت قمة المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بين تشيلسي وضيفه ليفربول بالتعادل 1-1 على ملعب ستامفورد بريدج، في مباراة مثيرة شهدت إلغاء هدف لكل من الفريقين، فيما استهل توتنهام حقبة ما بعد مهاجمه النجم هاري كاين المنتقل الى بايرن ميونيخ الألماني بالتعادل أمام برنتفورد 2-2.

وسجّل الكولومبي لويس دياز هدف التقدم لليفربول (18)، قبل أن يعادل الوافد الجديد إلى البريميرليج، الفرنسي أكسيل ديزازي النتيجة لتشلسي (37).

هذا التعادل هو السابع بين الفريقين اللذين تنافسا بقوة في الأيام الأخيرة لضمّ لاعب برايتون الإكوادوري مويزيس كايسيدو، الذي من المتوقع أن يصبح أغلى لاعب في الدوري الممتاز، بعدما أكّد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول أن الفريق توصل إلى اتفاق مع برايتون لضم لاعب الوسط، وذلك بصفقة قياسية بريطانية مقدّرة بـ 110 ملايين جنيه إسترليني (140 مليون دولار).

وجمع اللقاء فريقَين طامحين بشدّة لتعويض نكسات الموسم الماضي، حيث عاش تشيلسي أسوأ مواسمه منذ سنوات بعيدة، عندما حلّ في المركز الثاني عشر ليغيب عن المسابقات الأوروبية، في موسم شهد إقالته لمدربيه الألماني توماس توخل ثمّ جراهام بوتر، ليحمل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كرة النار في الموسم الجديد.

كما لم تكن الامور وردية بالنسبة لليفربول الذي تراجع الى المركز الخامس ليغيب عن دوري أبطال أوروبا ويكتفي بخوض تصفيات الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، كذلك خسر كلوب العديد من نجومه أمثال جوردان هندرسون وجيمس ميلنر والبرازيلي فابينيو، لكنه استقدم في المقابل، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبولاي.

وظهرت منذ اللحظات الأولى رغبة الفريقين في الخروج بالنقاط الثلاث، لكنّ الضيوف استطاعوا انتزاع تقدم مبكر عن طريق دياس (18)، بعدما سلسلة تمريرات رائعة لتصل الكرة الى النجم المصري محمد صلاح الذي اخترق نحو المنطقة ومرّر كرة خلفية ليأخذ دياز وقته لإيداع الكرة في الشباك بيسراه في الزاوية اليسرى.

وظنّ صلاح الذي أصاب القائم في الدقيقة 12 وكاد أن يسجل أول أهدافه هذا الموسم، أنّه ضاعف تقدم «الريدز» إلا أنّ هدفه ألغي بعد تدخل تقنية الحكم المساعد «في أي آر» ليلغى بداعي التسلل (31).

وتمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ديزازي القادم من موناكو الفرنسي (37)، وذلك بعد أن فشل في تشتيت الكرة إثر ركلة ركنية، قبل أن يمرّرها بن تشيلويل برأسه إلى داخل منطقة الست ياردات، ليصل ديزازي إلى الكرة بالوقت المناسب ويسجّل في مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

ولم يهدّئ هدف التعادل من إيقاع الفريقين، حيث ظنّ تشيلسي أنه تقدم بعدها بثلاث دقائق، لكنّ هدف تشيلويل ألغي أيضاً بداعي التسلل (40).

وجاء الشوط الثاني أقل حدة بين الفريقين، لكنّ الدقائق العشر الأخيرة شهدت بعض الحماسة، حيث كان كلا الفريقين يملكان القدرة للخروج بالنقاط الثلاث، إلا أنّ النتيجة بقيت على حالها ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبدأ توتنهام مشواره بلا هدّافه التاريخي كاين، بسقوطه في فخّ التعادل أمام برنتفورد 2-2على ملعب «جي تيك كوميونيتي».