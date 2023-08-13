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الرياضي

النعيمي «الوصيف» في «مونديال الخيول الصغيرة»

النعيمي «الوصيف» في «مونديال الخيول الصغيرة»
13 أغسطس 2023 20:01

محمد حسن (دبي)
أحرز الفارس بطي سيف النعيمي، المركز الثاني والميدالية الفضية، خلال بطولة العالم للخيول الصغيرة، التي انطلقت صباح اليوم، بمنطقة باديس في إستونيا، بمشاركة 42 فارساً وفارسة، يمثلون 15 دولة، من مختلف قارات العالم.
وأدت الانطلاقة الخاطئة في المرحلة الأولى، إلى خسارة فرسان الإمارات للقب، حيث فقدوا أكثر من 12 دقيقة، ورغم ذلك استطاعوا تعويض الفارق، والحصول على الفضية، فضلاً عن مواقع عديدة في الصدارة.
وتُوجت الفارسة السلوفاكية دومينيكا ماليكوفا بلقب البطولة على صهوة الفرس «مولت»، بعد أن تصدرت السباق من البداية إلى النهاية، وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني، مسجلة 5:39:36 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 24.08 كلم/ ساعة.
وسجل «الوصيف» بطي سيف النعيمي الذي امتطى صهوة «اس دبليو سكولم» زمناً 6:01:13 ساعة، فيما حل الإسباني برينجير جيل في المركز الثالث ضمن السباق الذي أقيم تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120 كلم.
وعلى الرغم من «الانطلاقة الخاطئة»، نال فرساننا مركزين آخرين، ضمن العشرة الأوائل، حيث حل سعيد الشامسي في المركز الرابع، على صهوة «فليم ماجوري» بزمن 6:01:18 ساعة.
وجاء الفارس سعيد الخياري على صهوة «بوليو أورالندو» في المركز السادس، مسجلاً 6:18:51 ساعة، فيما جاء الفارس سيف أحمد المزروعي في المركز التاسع، على صهوة «فاركين» بزمن 6:52:21 ساعة.

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