رونالدو.. «العمر مجرد رقم»

الرياض (د ب أ)

تُوج النصر السعودي بطلًا للعرب للمرة الأولى في تاريخ وحصد كأس الملك سلمان للأندية العربية مستعيناً بكلمة سر مكونة من 7 أحرف هي «رونالدو».

وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو كتيبة النصر للتتويج باللقب بعد فوز درامي وملحمي أمام الهلال بهدفين مقابل هدف، وسطر رونالدو تاريخاً جديداً باسمه وهذه المرة بالحروف العربية متوجاً بأول لقب مع النصر منذ انضمامه إليه في يناير الماضي.

ولم يكتف رونالدو بالتتويج باللقب حيث حصد أيضاً جائزة هداف البطولة بتسجيلة 6 أهداف في 6 مباريات، حيث سجل في جميع مباريات البطولة عدا المباراة الافتتاحية أمام الشباب، والتي انتهت بالتعادل السلبي.



وبقيادته للنصر وتسجيله هذا العدد من الأهداف، فإن رونالدو توج نفسه أفضل لاعب في البطولة العربية، ليضيف لقباً جديداً في مسيرته هذه المرة تزينه «لغة الضاد».

وأبرزت العديد من الشبكات والمواقع حول العالم فوز النصر بالكأس، والذي جاء بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت شبكة «آي إس بي إن» أن رونالدو قاد النصر للتتويج بأول لقب للفريق على الإطلاق في كأس العرب للأبطال بعد أن سجل هدفين في شباك الهلال في المباراة النهائية.

وأضافت الشبكة أن رونالدو انتظر عدة أشهر ليتوج بأول ألقابه مع الفريق الذي أنهى معه الموسم الماضي في وصافة الدوري، لافتة إلى أن النجم البرتغالي لم يكتف بقيادة النصر لحصد اللقب لكنه حقق رقماً شخصياً جديدًا بعدما توج بجائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف.

من جانبها احتفت صحيفة «ماركا» الإسبانية بتتويج رونالدو باللقب الأول مع النصر، لافتة إلى أن النجم البرتغالي توهج أمام الهلال وقاد فريقه لفوز ثمين رغم حالة طرد تعرض لها النصر في الشوط الثاني. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى رونالدو تعرض للإصابة في آخر دقائق المباراة وهو ما منعه من دعم فريقه في الأوقات الحاسمة من اللقاء لكن هدفيه كانا كافيين لتتويج النصر.

وذكرت شبكة «سي بي اس» أن النصر بقيادة رونالدو تلقى دفعة معنوية كبيرة قبل بدء مشواره في الدوري السعودي، بفوزه باللقب العربي للمرة الأولى في تاريخه.

وأبرزت الشبكة دموع النجم البرتغالي التي انهمرت عند خروجه من الملعب مصاباً في آخر الدقائق.