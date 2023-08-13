الشارقة تعلن الجاهزية لتنظيم «آسيوية» الجامعات للقوة البدنية

الشارقة (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا الأولى للجامعات في القوة البدنية، والتي تقام خلال الفترة من 16 إلى 21 أغسطس الحالي، وتنظمها جامعة الشارقة بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، عن اكتمال الاستعدادات لانطلاقة منافسات البطولة، التي تتزامن مع اليوبيل الفضي للجامعي، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة.

ويشارك في البطولة رياضيون من 46 جامعة في قارة آسيا تمثل 11 دولة هي الإمارات، والسعودية، والعراق، والكويت، وقطر، وإيران، والأردن، وسوريا، وباكستان، والهند، وقيرغيزستان.

وكان وفد الاتحادين الدولي والآسيوي للقوة البدنية، قد تفقد الاستعدادات الأولية والتقى مع مدير الجامعة الدكتور حميد مجول النعيمي، وقدما الشكر والتقدير لدولة الإمارات وإمارة الشارقة لما توليه من دعم للرياضة على مستوى العالم وقارة آسيا، وأشادا بالدور المحوري الذي تلعبه جامعة الشارقة في جميع الجوانب ومنها الجانب الرياضي.

وأكد الدكتور عيد محمد كنعان عميد شؤون الطلاب في جامعة الشارقة رئيس اللجنة المنظمة، أن استضافة الجامعة للبطولة يعكس رؤيتها واستراتيجيتها الرياضية الهادفة إلى دعم تطلعات الطلاب في كافة المجالات فضلاً عن الجانب التدريسي، مؤكداً أن فريق العمل التنفيذي بإشراف مدير اللجنة المنظمة للبطولة صلاح العامري اجتهد بشكل كبير لتجهيز كافة الأمور التنظيمية للبطولة لتظهر بأفضل صورة، وبما يتزامن والمكانة العالمية لجامعة الشارقة.

ونوه إلى أن اللجنة المنظمة تلقت موافقة عدد كبير من الجامعات، حيث ستمثل الإمارات 13 جامعة، والعراق 17 جامعة، وسوريا 5 جامعات، والهند 4 جامعات، بينما تشارك الدول الأخرى بواقع جامعة واحدة.