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الرياضي

القمزي «رابع المنطلقين» في «الفورمولا-2»

القمزي «رابع المنطلقين» في «الفورمولا-2»
13 أغسطس 2023 14:25

 
كلابيدا (الاتحاد)

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حقق زورق جاكومو ساكي من موناكو الزمن الأفضل، ضمن تصفيات سباق السرعة، والذي أقيم مساء اليوم «السبت»، عبر الجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، في ليتوانيا وذلك بعد أن حقق 46.232 ثانية، في حين حل النمساوي ستيفان أرناد ثانياً، والنرويجي توبايس مونتيكاس ثالثاً، وحلت زورق «أبوظبي 35»، بقيادة راشد القمزي في المركز الرابع بزمن 47.496 ثانية، وزورق «أبوظبي 36» بقيادة منصور المنصوري سادساً بزمن 48.560 ثانية.
وشهدت تصفيات سباق أفضل زمن تحديات صعبة للمتسابقين، من خلال الأمواج والرياح التي أصبحت قوية في بعض الأحيان، مما أعاق الزوارق عن الوصول للسرعات الأعلى، وكانت «زوارق أبوظبي» قد تأهلت إلى المرحلة الثالثة والحاسمة، والتي شهدت تأهل 6 من أصل 19 زورقاً، وليكون لمسار السباق الصعب دور في تحديد مراكز انطلاقة السباق الرئيسي للجولة لاحقاً، ويضمن جاكومو الانطلاق من المركز الأول في السباق، في حين ستكون الفرصة كبيرة أمام زوارق أبوظبي للتقدم إلى الأمام، من خلال تفاصيل السباق الرئيسي، وتعويض النتيجة للأفضل.

الإمارات
أبوظبي
زوارق أبوظبي
ليتوانيا
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