شباب الأهلي والشارقة يحفزان الجماهير في «تمهيدي الأبطال»



معتصم عبدالله (دبي)



طالب شباب الأهلي والشارقة جماهيرهما بالحضور في أول المباريات الرسمية، في الموسم الجديد 2023- 2024، حينما يقصان شريط مشاركات الأندية الإماراتية في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء المقبل، بلقاء «الفرسان» ضيفه الوحدات الأردني، على استاد راشد بدبي، ومواجهة «الملك» ضيفه باشوندارا كينجز من بنجلاديش على «الملعب البيضاوي» بـ «الإمارة الباسمة».

وطرحت إدارة شباب الأهلي والشارقة على التوالي تذاكر المباراتين أمام الجماهير، في انتظار حضور كبير منهم لدعم الفريقين، في انطلاق مشوار الموسم بشكل عام، والمشاركة القارية لأنديتنا في أبطال آسيا، والتي تضم أيضاً العين الذي يستهل مشواره من دور المجموعات.

وينطلق الثلاثاء السباق لحجز مكان في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-2024، بمباريات مرحلتي الدور التمهيدي والملحق الفاصل لمنطقة غرب آسيا، وتتميز النسخة الحالية للبطولة، بكونها المرة الأولى التي يتم فيها نقل المنافسة من التقويم «الربيعي - الخريفي»، إلى التقويم «الخريفي - الربيعي».

ويلعب شباب الأهلي حامل لقب «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي، أمام ضيفه الوحدات الأردني، على أن يتأهل الفائز لملاقاة النصر السعودي في مباراة «الملحق الفاصل» 22 أغسطس الجاري، على استاد مرسول بارك، في العاصمة السعودية الرياض.

ويشهد الدور ذاته مباراة فريق إيه جي إم كي من أوزبكستان مع السيب العُماني، الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2022، على استاد المجمع الرياضي في مدينة ألمالك، قبل أن يتعين عليهم خوض تحدٍّ جديد 22 أغسطس، وذلك بمواجهة العربي القطري، على استاد الثمامة في الدوحة.

وتختتم مرحلة «الملحق الفاصل» في منطقة الغرب، من خلال مواجهة الوكرة بطل الدوري القطري مرتين أمام نافباهور وصيف بطل الدوري الأوزبكي 2022، وذلك يوم 22 أغسطس على استاد الجنوب في الوكرة، وذلك للحصول على مكان ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتنتظر الأندية المتأهلة إلى دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024، يوم 24 أغسطس، لإجراء مراسم القرعة، والتي يتم بثها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي.