«الأهداف» هاجس «العميد» قبل انطلاق الدوري!



معتصم عبدالله (دبي)



أنهى النصر سلسلة مبارياته الودية، في إطار التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد 2023- 2024، بالفوز على ضيفه الإمارات العائد حديثاً إلى دوري المحترفين، بهدف الكولومبي كيفن أجودليو، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

ومثل الفوز على «الصقور» الثاني في وديات «العميد»، خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد، بعد الفوز الأول على دوردريخت الهولندي في معسكر هولندا، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات أمام آيندهوفن 1-3، والرياض السعودي، وتوب أوس الهولندي 0-1.

واكتفى «الأزرق» خلال الوديات الخمس بتسجيل ثلاثة أهداف فقط، بوساطة قائد الفريق عادل تعرابت في مباراة آيندهوفن، وعلي عبدالعزيز في مباراة دوردريخت الهولندي 1- 0، وصولاً إلى هدف الكولومبي كيفن أجودليو في مباراة الإمارات الأخيرة 1-0.

وعانى «العميد»ّ هجومياً في الموسم الماضي، بتسجيله 27 هدفاً في المركز الثاني عشر لقائمة الأقوى هجوماً في «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تصدرها العين برصيد 67 هدفاً.

ويعول النصر في الموسم الجديد 2023- 2024، على مجهودات المهاجم الإيطالي مانولو جايبادني، والجناح الكولومبي إيوري ميدريوس، والمهاجم «المقيم» عبدالله توري.

وشهدت مباراة «العميد»ّ غياب الإسباني إندريس إنييستا المحترف الجديد لفريق الإمارات عن تشكيلة «الصقور»، ومثلت المواجهة أمام «الأزرق» الخامسة أيضاً في برنامج وديات «الصقور» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما لعب 4 مباريات في معسكر تركيا، فاز في الأولى على العدالة السعودي 3-2، فيما تعادل في الودية الثانية أمام منتخب إيران الأولمبي 2-2، والثالثة أمام العربي السعودي 2-2، قبل أن يخسر الودية الرابعة أمام القادسية السعودي 1-2.

ومثلت ودية «العميد» و«الصقور» التي جرت بعيداً عن أعين الجمهور ووسائل الإعلام، الأخيرة في تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد 2023- 2024 من «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يستهله «العميد» بلقاء الجزيرة في دبي يوم السبت المقبل، على استاد آل مكتوم، فيما يلعب «الصقور» في ضيافة الوصل في اليوم ذاته، على ملعب الأخير في زعبيل.



نتائج النصر في «الوديات»



النصر - آيندهوفن 1-3 عادل تعرابت

النصر - دوردريخت 1- 0 علي عبدالعزيز

النصر – الرياض السعودي 0-1

النصر - توب أوس الهولندي 0-1

النصر - الإمارات 1- 0 كيفن أجودليو



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