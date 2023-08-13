الهلال والاتحاد الأكثر خسارة لنهائيات «العربية»!

سلطان آل علي (دبي)

خسر نادي الهلال السعودي لقب البطولة العربية بكأس الملك سلمان للأندية أمام النصر في نهائي القمة العربية التي كانت محط أنظار الجميع، حيث شهدت المباراة أحداثاً دراماتيكية وتقلبات عديدة، حتى حسمت في الأشواط الإضافية بفوز «فارس نجد» وخسارة «الزعيم الأزرق».

ويعد الهلال أكثر الأندية وصولاً لنهائي المسابقة العربية عبر كل التاريخ بـ5 نهائيات (متساوياً مع الترجي التونسي)، وهو الأكثر خسارةً للنهائيات بـ3 مناسبات مختلفة (متساوياً مع الاتحاد السعودي).

وكان الحضور الأول للهلال في النهائي عام 1989، حينها خسر اللقب الأول له أمام الوداد المغربي بنتيجة 3-1.

وفي 1994 عاد للنهائي مرة أخرى، وهذه المرة حقق اللقب على حساب شقيقه الاتحاد بركلات الترجيح بعد التعادل سلباً.

وفي العام الذي يليه 1995، حقق الهلال اللقب الثاني على التوالي بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 1-0. وغاب «الزعيم» لما يقارب ربع قرن عن المشهد النهائي للبطولة حتى 2019، حينها خسر النهائي أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة 1-2، وفي النهائي الخامس الحالي، خسر اللقب الثالث له أمام شقيقه النصر بنتيجة 1-2.

وإذا ما نظرنا إلى تاريخ المسابقة، فسنجد أنّ أنجح الأندية في النهائيات هو نادي الرشيد العراقي، الذي تم إلغاءه في 1990- وقد حقق اللقب 3 مرات في 3 نهائيات بنسبة 100%، يليه ناديا الاتفاق السعودي ووفاق سطيف الجزائري، حيث حقق كل منهما اللقب مرتين من نهائيين، وهناك 8 أندية حققت اللقب مرة واحدة من نهائي واحد.

أما الأندية الأقل حظاً في النهائيات، فيتصدرها ناديا الجيس السوري والفيصلي الأردني بالوصول مرتين والخسارة مرتين في النهائي، يليهما نادي الاتحاد السعودي الذي خسر 3 نهائيات من أصل 4 خاضها بنسبة فوز 25% فقط، ويتبعه الهلال في القائمة بخسارة 3 نهائيات من أصل 5 بنسبة فوز 40%، كما أن هناك 10 أندية وصلت للنهائي مرة واحدة وخسرت اللقب.